KuPSin Ilmari Niskasesta kuukauden pelaaja jalkapalloliigassa

Kuopion Palloseuran Ilmari Niskanen on valittu heinäkuun pelaajaksi miesten jalkapalloliigassa. Valinnan suorittivat pelaajat.

22-vuotias Niskanen iski heinäkuun kuudessa ottelussa neljä maalia ja syötti yhden osuman. Niskanen on pelipaikaltaan hyökkääjä.

Kuukauden joukkueeseen pääsi KuPSista viisi pelaajaa. Kaksi pelaajaa joukkueeseen saivat Honka ja Inter. HJK:sta ja IFK Mariehamnista nimettiin molemmista yksi pelaaja kuukauden joukkueeseen.

Kuukauden valmentajaksi valittiin KuPSin peräsimeen täksi kaudeksi tullut norjalainen Arne Erlandsen.

KuPS johtaa liigaa. Se on voittanut kuudesta ottelustaan neljä ja pelannut kaksi tasan.

STT

