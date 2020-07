Lehti: Saksan ulkoministeri torjuu Trumpin ehdotuksen kutsua Venäjä takaisin G7-ryhmään

Saksan ulkoministeri Heiko Maas on torjunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ehdotuksen kutsua Venäjä takaisin G7-ryhmään. Maas kommentoi asiaa saksalaisen Rheinische Post -lehden haastattelussa.

Maasin mukaan hän ei näe mahdollisuutta kutsua Venäjää takaisin ryhmään ennen kuin Krimin ja Itä-Ukrainan kriisiin on olemassa ratkaisu. Ministeri sanoo, että Venäjä voi itse vaikuttaa siihen, avautuvatko ovet takaisin ryhmään.

Alkukesästä Trump kertoi haluavansa kutsua syksyn G7-maiden kokoukseen Venäjän, Etelä-Korean, Australian ja Intian.

Yhdysvaltojen ja Saksan lisäksi G7-maihin kuuluvat myös Kanada, Britannia, Ranska, Italia ja Japani. Venäjä on ollut syrjässä aiemmasta G8-kokoonpanosta sen jälkeen, kun se liitti Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014.

Myös Kanada ja Britannia torppasivat

Kesäkuun alussa myös sekä Kanada että Britannia torjuivat ehdotuksen Venäjän palaamisesta johtavien teollisuusmaiden ryhmään.

Molemmat perustelivat tuolloin kantaansa Krimin miehityksellä. Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi muun muassa, että Venäjän jatkunut kansainvälisten sääntöjen epäkunnioittaminen pitää maan ryhmän ulkopuolella. Britannian pääministeri Boris Johnsonin edustaja puolestaan sanoi muun muassa, että ellei Venäjä lopeta ”aggressiivista ja epävakautta aiheuttavaa toimintaansa” Britannia ei tue sen kutsumista takaisin ryhmään.

