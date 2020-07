Lomamökkikauppa kasvanut alkuvuoden aikana lähes 43 prosenttia – vapaa-ajanasunnot merkittävä tekijä muuttotappioalueille

Lomamökkikauppojen määrä on kasvanut tammi-kesäkuussa lähes 43 prosenttia viime vuoteen verrattuna samalla ajanjaksolla, ilmenee Maanmittauslaitoksen tilastopalvelusta. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa haja-asutus- ja kaava-alueella olevia mökkejä on myyty 2 253, kun viime vuonna vastaava luku oli 1 577.

Tänä vuonna kaava-alueilla mökkikauppoja on tehty kaikkiaan 1 736 ja haja-asutusalueilla 517.

Lohjalla kesämökkikauppa kasvoi 86 prosenttia

Suomen kymmenessä suurimmassa kesämökkikunnassa mökkikauppoja tehtiin tammi-kesäkuun aikana kaikkiaan 576. Näistä kunnista mökkikauppa on kasvanut eniten Länsi-Uudenmaan Lohjalla, jossa kesämökkikauppoja tehtiin 86 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lohjalla tehtiin kaupat 65 mökistä, kun viime vuonna vastaavan ajankohdan lukema oli 35.

Toiseksi suurinta mökkikaupan kasvu on ollut Kuusamossa, missä kasvua on 69 prosenttia. Suurista kesämökkikunnista kolmanneksi eniten mökkikauppa on kasvanut Kuopiossa, missä muutos edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun on ollut 49 prosenttia.

Mökkiläiset avuksi muuttotappion taltuttamisessa

Suurten mökkikuntien joukkoon kuuluu myös Salo, joka elää yhä rajua rakennemuutosta. Vuonna 2009 syntyi peräti yhdeksän kunnan liitos Salon kaupungiksi. Muutoksia alkoi vyöryä pian sen jälkeen, kun Nokia ja sen jälkeen Microsoft alkoivat lopettaa toimintaansa kaupungissa. Vuodesta 2012 lähtien Salo on ollut muuttotappiokunta. Salossa kesämökkikaupat ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 44 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Aiemmin Salo oli kaupunki, jonne muutettiin töihin. Kun ei enää ollut Nokiaa ja myöhemmin Microsoftia, ihmiset muuttivat työpaikkojen perässä muualle. Teemme kovasti töitä muuttotappion taltuttamiseksi ja kesämökkiläiset ovat yksi todella varteenotettava ryhmä siinä, Salon kaupungin omistaman elinkeinoyhtiö Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola kertoo.

Pirvolan mukaan Salossa on useampi iso vapaa-ajanasuntojen keskittymä. Lisäksi useat asunnot ovat ympärivuorokautisessa käytössä.

– Meidän vahvin alue on Mathildedal, joka on Teijon kansallispuiston vieressä meren rannalla. Viimeisen 10 vuoden aikana sinne on rakennettu uusia vapaa-ajanasuntoja erittäin paljon, Pirvola jatkaa.

Lisäksi Järvisalon alueella on tehty paljon mökkitonttikauppoja jo rakennettujen mökkien lisäksi.

Pirvolan mukaan Saloa kiinnostaa se, että vapaa-ajanasukkaat jättäisivät euronsa kaupunkiin käyttämällä palveluita.

– Meillä on tavoitteena, että vapaa-ajanasukkaat kävisivät kaupoissa Salossa ja tutustuisivat alueeseen, Pirvola lisää.

Vapaa-ajanasukkaat tuovat lähes 160 miljoonaa Etelä-Savoon

Myös Etelä-Savo on kärsinyt viime vuosina muuttotappiosta. Alueen suurin kaupunki Mikkeli kuuluu myös 10 suurimman mökkikunnan joukkoon ja siellä vapaa-ajanasuntojen kauppa on kasvanut 37 prosenttia alkuvuoden aikana.

– Vapaa-ajanasukkaat ovat poikkeuksellisen tärkeitä meille. Heistä lähes 70 prosenttia tulee muualta Suomesta, jolloin palvelut ja muu elinvoima lisääntyy poikkeuksellisen paljon, Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen myöntää.

Häkkisen mukaan kaupunki on lisännyt tiedottamista paikallisista tapahtumista, lähiruokatarjonnasta sekä mökkitalkkari-palveluista. Mikkelissä on tutkittu vapaa-ajanasujien tarpeita ja viesti oli selvä:

– Silloin nousi esiin, että paikallisia palveluita halutaan käyttää enemmän, jos ne vain löydetään. Siihen problematiikkaan olemme panostaneet. Näemme vapaa-ajan asukkaat meidän osa-aikaisina asukkaina. He ovat kuin meidän omaa väkeä, Häkkinen lisää.

Mikkelin kaupungin omistaman kehitysyhtiö Miksein vapaa-ajanasumisenkehittämisen projektipäällikkö Tuula Pihkala pudottaa kylmiä lukuja alueen vapaa-ajanasukkaiden merkityksestä.

– Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan maakunnan ulkopuolelta tulevat vapaa-ajanasukkaat tuovat tänne hieman vajaa 160 miljoonaa euroa. Jos verrataan matkailua ja vapaa-ajanasumista muihin keskeisiin toimialoihin maakunnassa, se on viidenneksi suurin toimiala tukku- ja vähittäiskaupan, rakentamisen, puutuoteteollisuuden ja teknologiateollisuuden jälkeen, Pihkala sanoo.

Oopperajuhlat peruttiin, silti ennätyksellinen kesä

Mikkelin lisäksi vapaa-ajanasuntojen kauppa kasvoi voimakkaasti myös toisessa Etelä-Savon kaupungissa – Savonlinnassa. Kaupat lisääntyivät viime vuoden tammi-kesäkuusta 34 prosenttia. Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan Savonlinnassa on noin 8 500 kesäasuntoa, joista yli 60 prosenttia on maakunnan ulkopuolisten omistuksessa. Savonlinnassa arvio kesäasukkaiden määrästä liikkuu 15 000 paikkeilla, jolloin kaupungin väkimäärä on yli 50 000.

– Vaikka oopperajuhlat peruttiin, niin kuluva kesä on ollut ennätyksellinen. Kaikki majoituspaikat ovat olleet täynnä ja vetovoimaisuus on vahvasti näkynyt. Omalta osaltaan vapaa-ajanasuntojen kaupan vilkastuminen kertoo, mitä on koronaviruksen seurauksena tapahtunut, Laine kertoo.

Oopperajuhlien ohella Savonlinna on ollut viime aikoina esillä, kun kaupungista loppui opettajien koulutus. Laineen mukaan kaupunkiin on kuitenkin tehty teollisia investointeja ja lisäksi ammattikorkeakoulupaikkoja on lisätty.

– Savonlinnassa teollinen rakenne on vahvistunut, Laine muistuttaa.

Monipaikka-asuminen vahvistuva ilmiö

Suurimpien mökkikuntien joukossa Kuusamo on selkeästi erityyppinen kunta, joka elää vahvasti vankan talvilomailun maineella. 15 000 asukkaan kaupunginjohtajalle Jouko Manniselle mökkikaupan vilkastuminen ei tullut yllätyksenä, mutta 69 prosentin nousu maistuu makealle.

– Näin raju kasvu ilahduttaa tietenkin. Monipaikkaisuus, jossa ihmiset asuvat useilla paikkakunnilla näyttää vahvistuvan koko ajan, Manninen muistuttaa.

Mannisen mukaan mökkikauppa on vilkastuttanut myös muita palveluja, kuten rauta- ja ruokakauppaa.

– Jonoja on vähän joka paikassa. Toki myös luontopoluilla näkyy ihmisiä ja parkkipaikat ovat täynnä, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan Kuusamossa palveluverkko on ollut kattava jo aiemmin. Lisäksi kaupungilla on ollut tavoitteena kesämatkailun tuplaaminen.

– Kyllä meillä kohtuuhyvin on palvelua tarjolla luonnostaan. Se osin selittää, miksi meillä on niin paljon matkailijoita liikkeellä, ja miksi mökkikauppa käy niin vireästi, Manninen huomauttaa.

Hyviä uutisia on myös se, että Mannisen mukaan ensimmäisen kerran vuosikymmeniin Kuusamon nettomuutto oli lähes nollassa.

– Se väheni hieman. Tilastokeskus ennustaa tälle vuodelle pitkästä aikaa väkiluvun kasvua, jolloin meillä on mahdollisuus saada muutos väkiluvun supistamiseen. Väkiluvun kirjanpidossa toki monipaikka-asuminen on ongelma. Jopa 5 000 ihmistä voi asua täällä kuukausia, vaikka he ovat kirjoilla muualla. Se on vahvistuva ilmiö.

