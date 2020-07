Sothebyn huutokaupassa Lontoossa on myyty harvinainen Rembrandtin maalaama omakuva 14,5 miljoonan punnan eli 16 miljoonan euron hintaan.

Kyseessä on korkein hinta, joka on koskaan maksettu taidehuutokaupassa hollantilaisen taiteilijan Rembrandtin omakuvasta.

Etukäteen maalauksen arvioitiin menevän 12-16 miljoonalla punnalla. Teoksen lähtöhinta oli 10 miljoonaa puntaa eli noin 11 miljoonaa euroa.

Sothebyn mukaan teoksesta oli kiinnostunut kuusi määrätietoista huutajaa.

