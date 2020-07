Maahantulorajoituksia uhkaa kiristyminen – useissa maissa tartuntatapaukset lisääntyvät

Koronavirustapausten lisääntyminen uhkaa muuttaa useita maita koskevia maahantulorajoituksia useista Schengen-maista, jotka ovat tällä hetkellä vapautettuna rajoituksista.

Pahin tilanne on maahantulorajoituksista vapautetussa Belgiassa, jossa uusien sairaustapausten määrä on noussut 31,8 henkilöön 100 000 asukasta kohti. Suomi pitää raja-arvona ensisijaisesti kahdeksaa henkilöä ja harkinnanvaraisesti kymmentä henkilöä.

Suomen raja-arvot ylittävät myös Malta (22,7 tapausta) ja Hollanti (13,7 tapausta). Tanska on rajatapaus 9,3 tartunnan saaneella.

Itävalta, Slovenia ja Sveitsi on jo aiemmin palautettu maahantulorajoitusten piiriin. Hallitus päättää uusista rajoituksista tai rajoitusten poistoista mahdollisesti jo ensi viikolla. Hallitus on aiemmin todennut, että purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.

Yksitoista maata jää raja-arvon alle

Maahantulorajoituksista vapautuneita maita jäisi jäljelle 11: Norja, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Italia, Kreikka, Liechtenstein, Saksa, Slovakia ja Unkari. Saksassa on ilmennyt kahdeksan uutta koronatapausta 100 000 henkilöä kohti.

Maahantulorajoitukset jatkuisivat Espanjasta, Luxemburgista, Portugalista, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista ja Tshekistä tuleville matkustajille.

Muista maista Suomen raja-arvot ylittävät muun muassa Britannia ja Kroatia.

