Maailman kärvistellessä pandemian kourissa teknologiajättien tulokset kasvoivat odotettua enemmän

Teknologian jättiyritysten tuoreet osavuositulokset olivat odotettua paremmat ja korostivat sitä, kuinka niiden palvelut ovat olleet monelle henkireikä pandemian aikana. Samalla monen muun alan yritykset ovat koronaviruspandemian takia kokeneet kovan kolauksen ja työttömyys on kasvanut ympäri maailman.

Facebookista, Amazonista, Googlen emoyhtiö Alphabetista ja Applesta ainoastaan Alphabetin tulos kutistui viime vuosineljänneksellä.

Facebookin, Amazonin, Googlen ja Applen toimitusjohtajat olivat tällä viikolla etäyhteyksin Yhdysvaltain edustajainhuoneen lakivaliokunnan kuultavana. Kuulemisen taustalla oli kasvava huoli jättiyhtiöiden epäreilusta valta-asemasta markkinoilla.

Facebook lähes tuplasi voittonsa

Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebook lähes kaksinkertaisti vuosineljänneksen voittonsa viime vuoteen verrattuna siitä huolimatta, että yhtiö on ollut mainostajien boikotin kohteena.

Yhtiö kertoi vuosineljänneskatsauksessaan tehneensä 18,7 miljardin dollarin eli 15,8 miljardin euron liikevaihdon, josta 5,2 miljardia dollaria eli 4,4 miljardia euroa oli voittoa.

Yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoi Facebookin mahdollistaneen, että pienet yritykset ovat voineet jatkaa toimintaansa menestyksekkäästi verkossa.

Facebookin kuukausittaisten käyttäjien määrä kasvoi neljänneksen aikana 2,7 miljardiin. Wall Street Journalin (WSJ) mukaan yli kolme miljardia ihmistä käyttää ainakin yhtä Facebookin tuotteista kuukausittain.

Facebook omistaa muun muassa Instagram-kuvapalvelun ja pikaviestipalvelu Whatsappin.

Facebookia on kritisoitu muun muassa sen sivuilla leviävästä virheellisestä tiedosta ja vihapuheesta, joihin se ei ole monen mielestä puuttunut riittävästi.

Keskiviikon edustajainhuoneen kuulemisessa tuotiin BBC:n mukaan esiin se, että virheellinen tieto on usein jaetuinta sisältöä alustalla, ja mitä suositumpia julkaisut ovat, sitä enemmän Facebook tienaa mainonnasta.

Verkkokaupan suosio kasvatti Amazonin tulosta

Verkkokaupan sektoria hallitsevan jättiläisyhtiö Amazonin tulos kaksinkertaistui tuoreella vuosineljänneksellä, yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan.

Yhtiön mukaan sen myynti on edellisvuoteen verrattuna kasvanut 40 prosentilla 88,9 miljardiin dollariin eli 75 miljardiin euroon. Yhtiön nettotulos oli 5,2 miljardia dollaria eli 4,4 miljardia euroa.

WSJ:n mukaan yhtiö kertoi luoneensa yli 175 000 uutta työpaikkaa maaliskuun jälkeen.

Lehti kirjoittaa, että Zoom-sovelluksen suosio nosti myös Amazonin verkkopalveluiden suosiota.

Yhtiö kertoi sijoittajilleen, että se aikoo käyttää voittonsa koronapandemiaan liittyviin kuluihin, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden turvaamiseen.

Amazon on ollut kritiikin kohteena muun muassa verotuksen ja varastotyöntekijöiden työolosuhteiden takia. Guardian uutisoi tällä viikolla, että Kaliforniassa tutkitaan, onko yhtiö mahdollistanut riittävät suojatoimet varastoillaan pandemian aikana.

Applelta tukea kotitoimistoihin

Laitevalmistaja Applen tulos kasvoi viimeisimmällä vuosineljänneksellä kahdeksalla prosentilla 11,2 miljardiin dollariin eli 9,5 miljardiin euroon.

Kasvua nähtiin erityisesti puettavien laitteiden kuten älykellojen sekä lisälaitteiden myynnissä. WSJ kirjoittaa, että suosiossa olivat kotona työskentelyä tukevat laitteet.

Myös iPhone-puhelinten myynnissä oli pientä kasvua.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 prosentilla 59,7 miljardiin dollariin eli 50,4 miljardiin euroon.

Alphabetin tulos laski, mutta oli odotettua parempi

Toisin kuin muut tänään tuloksensa julkaisseet suuret teknologiayhtiöt, hakukoneyhtiö Googlen emoyhtiö Alphabet kertoo kärsineensä liikevaihdon ja voittojen kutistumista vuosineljänneksen aikana. Tulos oli yhtiöille kuitenkin odotettua parempi.

Paljolti mainontaa nojaavan yhtiön voitot kutistuivat lähes kolmanneksella 6,96 miljardiin dollariin eli 5,9 miljardiin euroon. Liikevaihto laski kahdella prosentilla 38 miljardiin dollariin eli 32 miljardiin euroon.

