Matkailijat voivat joutua odottamaan jopa kaksi kuukautta rahojaan takaisin koronan takia peruutetusta reissusta

Koronan aiheuttamat matkojen peruuntumiset ja niiden maksujen palautukset ovat tällä hetkellä yleisin yhteydenottosyy Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV), kertoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen. Matkapakettien osalta yhteydenottoja rahojen palauttamisesta on tullut koko korona-aikana noin 1 360.

Suurimmalla osalla yrityksistä tilanne palautusten suhteen on Väänäsen mukaan hyvä, mutta osalla aikarajat ovat venyneet liian pitkiksi.

– Joillakin matkanjärjestäjillä on niin paha viive, että selvitämme asiaa heidän kanssaan enemmän ja tiedustelemme, mitä toimenpiteitä voisi vielä tehdä, jotta parempaan tilanteeseen päästäisiin, Väänänen sanoo.

Normaalioloissa rahapalautusten aikarajaksi on määritelty laissa kaksi viikkoa. Koronan luomassa poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan Väänäsen mukaan hyväksyä useampien viikkojen mutta ei kuukausien kesto palautusten käsittelyssä.

– Nyt näyttää siltä, että joidenkin toimijoiden kohdalla nämä palautukset ovat venyneet liian pitkälle aikavälille. Kuluttajien kannalta tällaiset venymiset eivät ole kohtuullisia, joskin näissä poikkeuksellisissa tilanteissa täytyy olla ymmärrystä yrittäjiäkin kohtaan. Mielestämme pitäisi selkeästi näkyä se, että yrityksillä on toimenpiteitä, joilla kaikin puolin pyritään lyhentämään palautusaikoja, Väänänen kertoo.

Tuhansia peruutuksia neljässä kuukaudessa

TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltosen mukaan yritykselle on tullut useita tuhansia peruutuksia viimeisen neljän kuukauden aikana.

– Olemme nopeuttaneet palautusten käsittelyä automaattisen järjestelmän avulla. Joskin jos asiakkaat ovat maksaneet matkojaan erilaisilla maksutavoilla, kuten lahjakorteilla, joudumme käymään ne läpi manuaalisesti. Tällä hetkellä olemme käsitelleet kaikki huhtikuun rahanpalautukset ja käsittelemme tällä hetkellä touko-kesäkuun palautuksia. Keskimääräinen viive palautuksissa on ollut 6-8 viikkoa, Aaltonen sanoo.

Tjäreborgin myyntijohtaja Saana Ruonalan mukaan yhtiön rahojen keskimääräinen palautusaika on 40 päivää.

– Olemme käsitelleet suurimman osan muutoksista ja peruutuksista aina 16.6. asti, Ruonala kertoo.

Sekä Ruonala että Aaltonen kertovat, että matkailijoiden ei tarvitse maksaa mitään peruutuskuluja niissä tapauksissa, joissa matkanjärjestäjä peruu matkat. Jos matkailija peruu matkan itse, voi siitä koitua joitain kuluja.

Väänänen neuvoo kuluttajia tutustumaan KKV:n verkkosivuilta löytyviin ohjeisiin ja kuluttajien oikeuksiin. Sivuilta löytyvät muun muassa yleiset matkapakettiehdot, joihin Suomen matkatoimistoalan liitto on sitoutunut.

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/#k6

