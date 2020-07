Mumbain slummeissa asuvista yli puolen arvoidaan saaneen koronatartunnan

Intian Mumbaissa yli puolet slummeissa asuvista on jossain vaiheessa saanut koronavirustartunnan, selviää kaupungin teettämästä tutkimuksesta.

Tiistaina julkistetun selvityksen tulokset herättävät kysymyksiä siitä, kuinka paikkansapitäviä Intian viralliset koronatilastot ovat. Asiantuntijat ovat jo aiemmin arvioineet, että testauskapasiteetin puutteiden takia maassa on todennäköisesti enemmän tartuntoja kuin on raportoitu.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Intiassa on vahvistettu yli 1,4 miljoonaa virustartuntaa. Virallisten tietojen perusteella maassa on maailmanlaajuisesti todettu kolmanneksi eniten tartuntoja. Tilastoissa sen edellä ovat Yhdysvallat ja Brasilia.

STT