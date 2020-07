Muuttovoitosta huolimatta väki vähenee Salossa

Väkiluku laski Salossa vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, kertoo Tilastokeskuksen eilen julkaistu ennakkotieto väestönmuutoksesta. Salossa nettomuutto jäi jopa 98 henkilöä plussan puolelle. Muuttovoitto selittyy Salossa lähes kokonaan maahanmuuttaneiden osuudella. Maahanmuuttaneita oli Salossa ensimmäisella vuosipuolikkaalla 92 henkilöä. Noin 30 prosenttia maahanmuuttaneista muuttavat Saloon muista Pohjoismaista tai toisesta EU-maasta. Valtakunnallisesti muista Pohjoismaista ja EU-maista muuttaneiden osuus on yli puolet.

Maahanmuutosta huolimatta väki vähenee Salossa. Trendi on valtakunnallinen. Tämä selittyy ikääntyvällä väestöllä. Vuoden 2020 tammi–kesäkuun aikana kuolleita oli 296 – lähes kaksi kertaa enemmän kuin syntyneitä. Salon väkiluku laski vuoden 2020 ensimmäisellä puolikkaalla linja-autollisen verran, 55 henkilöllä.

Samankaltaiselta näyttää tilanne seudun muissa kunnissa. Niin Kemiönsaari (+46), Koski Tl (+6), Marttila (+13), Paimio (+52), Salo (+98), Sauvo (+2) ja Somero (+23) – jäävät kokonaisnettomuutosssa plussan puolelle, mutta muuttovoitosta huolimatta kuolleiden lukumäärä painaa väkiluvun miinukselle. Marttilaa (+3) lukuun ottamatta kuolleiden määrä ylittikin syntyneiden määrän kaikissa seudun kunnissa. Marttila kuuluu Paimion kanssa seudun kasvaviin kuntiin.

Kehitys jatkunee tulevaisuudessa samankaltaisena. Salon seudun kunnissa yli 70 vuotta täyttäneiden osuus vaihtelee Paimion vajaasta 16 prosentistä lähes Koski Tl:n lähes 26 prosenttiin.

Suurin kasvu väkiluvussa on ollut Paimiossa, jonka väestö kasvoi vuoden 2020 ensimmäisellä puolikkaalla. Vaikka myös Paimiossa kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän noin kymmenellä, kuntaan muutti vuoden 2020 aikana 64 ihmistä enemmän kuin mitä sieltä lähti. Paimiossa väestön määrä on kasvanut hitaasti mutta tasaisesti jo viimeiset viisi vuotta. Marttilassa väkiluku lisääntyi 14 henkilöllä.

Vuoden 2020 maalis-kesäkuun aikan on nähtävissä muuttopiikki kahden mökkikunnan kohdalla. Kemiönsaaren väestöluku on ollut vuosien varella laskusuuntainen, mutta vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Kemiönsaaren väkiluku on kasvanut 18 henkilöllä. Muuttovoitto oli vuoden toisella neljänneksellä jopa 36 henkilöä. Kuntaan muutti maalis–kesäkuun aikana 90 uutta asukasta.

Samankaltaista kehitystä on nähtävissä Somerolla, jossa kuntaan muutti maalis-kesäkuun aikana kaksi kertaa enemmän enemmän ihmisiä (115) kuin tammi-maaliskuussa (51).

Salon seudun väestöluku kunnittain kesäkuussa 2020 (suluissa 31.12.2019)

Kemiönsaari 6 658 (6 640)

Koski Tl 2 301 (2 308)

Marttila 2 027 (2 013)

Paimio 10 902 (10 850)

Salo 51 778 (51 833)

Sauvo 2 935 (2 945)

Somero 8 688 (8 711)

Lähde: Tilastokeskus