Myös Uusi-Seelanti jäädytti luovutussopimuksen Hongkongin kanssa

Uusi-Seelanti on jäädyttänyt luovutussopimuksen Hongkongin kanssa, kertoo maan ulkoministeri Winston Peters. Asiasta uutisoivat muun muassa New Zealand Herald -lehti ja uutissivusto Stuff.

Jäädytys on seurausta Hongkongin kiistanalaisesta turvallisuuslaista. Ministerin mukaan Uusi-Seelanti ei enää voi luottaa siihen, että Hongkongin rikosoikeusjärjestelmä on itsenäinen Kiinasta.

Luovutussopimuksella voidaan mahdollistaa rikoksentekijän siirtäminen toiseen maahan.

Lisäksi ulkoministerin mukaan Uusi-Seelanti tekee muutoksia siihen, miten se kontrolloi joidenkin arkaluontoisten tuotteiden, kuten armeijan teknologian, vientiä Hongkongiin. Uusi-Seelanti päivitti myös Hongkongin matkustustiedotetta.

Kritisoitu laki poikinut useita vastatoimia

Aiemmin heinäkuussa myös Britannia, Australia ja Kanada jäädyttivät luovutussopimuksensa Hongkongin kanssa turvallisuuslain takia. Lisäksi Australia esimerkiksi jatkoi yhteensä noin 10 000:n maassa asuvan hongkongilaisen viisumeita viidellä vuodella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi Kiinan masinoimaan turvallisuuslakiin muun muassa viemällä Hongkongilta erityisaseman, joka takasi alueelle esimerkiksi kauppaan, tulleihin ja matkustamiseen liittyviä etuja.

Kiistelty ja laajasti kritisoitu turvallisuuslaki tuli voimaan kesäkuun lopussa. Laki määrää kovia rangaistuksia muun muassa itsenäisyyden kannattamisesta.

STT

