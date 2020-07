Nasa lähetti sisukkaan Mars-mönkijänsä matkalleen kohti punaista planeettaa

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Mars-mönkijä Perseverance lähti torstaina kuukausia kestävälle matkalleen kohti Marsia. Mönkijän on määrä olla perillä Marsissa helmikuussa.

Mönkijä lähetettiin matkalle suunnitellun aikataulun mukaisesti koronaviruspandemiasta huolimatta.

Mikäli Perseverance pääsee perille, siitä tulee järjestyksessään viides mönkijä, joka päätyy punaisen planeetan pinnalle sitten vuoden 1997. Kaikki mönkijät ovat tähän saakka olleet amerikkalaisia. Kiinan on kuitenkin määrä liittyä joukkoon ensi vuoden toukokuussa, jolloin sen lähettämän mönkijän on määrä laskeutua Marsiin.

Mönkijän laskeutumispaikaksi on valittu Jezero-kraatteri, mikä sijaitsee Marsin päiväntasaajan pohjoispuolella. Projektitutkija Ken Farley sanoo AFP:lle, että mönkijän tarkoituksena on etsiä todisteita Marsissa olleesta elämästä.

Mukana suomalaislaitteistoa

Mönkijän matkassa Marsiin päätyy myös suomalaislaitteistoa, sillä mukana on Ilmatieteen laitoksen mittauslaitteistoa ja Vaisalan anturiteknologiaa. Vaisala kertoo sivuillaan, että laitteistojen avulla saadaan paine- ja kosteusdataa Marsista.

Uusi laitteisto täydentää Curiosity-mönkijää. Yhdessä Curiosity ja Perseverance muodostavat Marsin pinnalle pienimuotoisen havaintoverkon, joka on ensiaskel matkalla kohti laajempaa Marsiin suunniteltua havaintoverkkoa. Uusi laitteisto on kuitenkin huomattavasti nopeampi kuin aiemmin Marsiin lähetetty Curiosity.

Matkaa sillä on taitettavanaan yhteensä noin 480 miljoonaa kilometriä. Operaatioon osallistuu yhteensä yli 350 asiantuntijaa ympäri maailman.

STT

