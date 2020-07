NBA palasi kentille kuukausien koronatauon jälkeen – pelaajat polvistuivat

Yhdysvalloissa koripalloliiga NBA:n pelit käynnistyivät torstaina paikallista aikaa useita kuukausia kestäneen koronaviruksesta johtuvan tauon jälkeen.

Floridassa pelattavassa avausottelussa toisensa kohtasivat Utah Jazz ja New Orleans Pelicans. Utahin palloilijat päihittivät New Orleansin edustajat pistein 106-104. Illan aikana ottelevat myös Los Angelesin joukkueet Clippers ja Lakers.

Kausi avattiin poliittisesti, sillä pelaajat olivat pukeutuneet paitoihin, joihin oli painettu poliisiväkivallan ja rasismin vastainen iskulause Black Lives Matter. Lause oli myös kirjoitettu pelikenttään.

Pelaajat myös polvistuivat kansallislaulun aikana. ESPN:n mukaan protestieleeseen osallistuivat kaikkien pelaajien ohella myös valmentajat ja tuomarit.

Polvistuvia pelaajia ei rangaista

Polvistuminen kansallislaulun aikana on viime vuosina vakiintunut Yhdysvalloissa erityisesti mustien urheilijoiden tavaksi protestoida poliisiväkivaltaa vastaan. Tavan aloitti joukkueestaan sittemmin erotettu amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Colin Kaepernick vuonna 2016.

NBA:n komissaari Adam Silver kerkesi tuoreeltaan kommentoimaan, ettei polvistuvia pelaajia rangaista, vaikka liigan sääntöjen mukaan pelaajien onkin seisottava otteluiden avausseremonioiden aikana.

NBA:n ottelukausi pyörähti käyntiin poikkeusoloissa, sillä kaikki pelit järjestetään nyt Floridan Disney Worldissa ”kuplaksi” kutsutun järjestelyn avulla. Pelit pelataan tyhjille katsomoille ja 22 joukkuetta majailevat paikan päällä kauden ajan ilman kontaktia ulkomaailmaan.

Suojautuminen on tarpeen, sillä Florida on yksi Yhdysvaltain tämän hetken pahimpia koronaviruksen epidemia-alueita.

