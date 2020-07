Nesteen Vanacker luottaa uusiutuvien polttoaineiden kysynnän pysyvän vahvana – uusiutuvia myydään yhä useammalle markkina-alueelle

Öljy-yhtiö Nesteen kevät oli hankala. Toimitusjohtaja Peter Vanacker arvioi, että markkinaheilahtelut jatkuvat perinteisissä öljytuotteissa toisella vuosineljänneksellä. Uusiutuvien polttoaineiden tilanne on kuitenkin valoisampi.

– Odotamme, että uusiutuvien polttoaineiden kysyntä tulee olemaan vahvaa vuoden kolmannella neljänneksellä, Vanacker kertoi STT:lle.

Uusiutuvien polttoaineiden myynti ylsi huhti-kesäkuussa uuteen ennätykseen. Uusiutuvat polttoaineet ovat jo pitkään olleet Nesteen rahasampo. Huhti-toukokuussa uusiutuvat peittivät tappioita, joita syntyi perinteisissä öljytuotteissa.

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto laski huhti-kesäkuussa 255 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 367 miljoonasta eurosta.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto nousi sen sijaan 314 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 286 miljoonasta eurosta. Samaan aikaan öljytuotteet painuivat 60 miljoonaa euroa tappiolle oltuaan vuosi sitten 83 miljoonaa euroa voitolla.

Uusiutuvilla paljon aiempaa enemmän asiakkaita

Vanackerin mukaan Neste on laajentanut uusiutuvien polttoaineiden markkinoita maantieteellisesti. Aikaisemmin Neste on keskittynyt myymään uusiutuvaa dieseliä kotimarkkinoilla Pohjois-Euroopassa sekä Kaliforniassa Yhdysvalloissa.

Nyt uusiutuvaa dieseliä myydään useampaan Euroopan maahan, Kanadaan sekä moniin muihin Yhdysvaltain osavaltioihin kuin Kaliforniaan.

– Tämä on helpottanut meitä paljon, koska tuotteitamme myydään laajemmin ja meillä on paljon enemmän asiakkaita, Vanacker sanoo.

Myös uusiutuvat lentopolttoaineet ja uusiutuvat kemikaalit ovat tuoneet yhtiölle uutta liiketoimintaa.

Neste jalostaa uusiutuvaa dieseliä Singaporessa, Rotterdamissa Hollannissa ja vähäisemmässä määrin Porvoossa.

Liikevaihdon putoaminen seurasi raakaöljyn hintaa

Nesteen liikevaihto putosi huhti-kesäkuussa noin 2,6 miljardiin euroon, kun se vuosi sitten oli noin 4,1 miljardia euroa. Liikevaihtoa heiluttaa raakaöljyn hinta, joka kävi keväällä alimmillaan lähes kahteen vuosikymmeneen.

Raakaöljyn hinnan laskulla oli noin 1,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Öljytuotteiden myyntimäärien lasku pudotti liikevaihtoa noin 400 miljoonaa euroa.

Vanackerin mukaan öljytuotteiden markkinoihin tulee raakaöljyn hintakehityksen lisäksi vaikuttamaan muun muassa jalostamojen mahdollinen ylikapasiteetti ja sen vaikutus jalostusmarginaaleihin.

STT

Kuvat: