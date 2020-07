Niemi-Nikkola lähtee SUL:n valmennusjohtajan paikalta – katsoo saavuttaneensa tavoitteensa

Kari Niemi-Nikkola jättää Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtajan paikan lokakuun lopussa. SUL tarjosi Niemi-Nikkolalle jatkopestiä, mutta hän päätti palata opetus- ja kulttuuriministeriöön, josta hän on ollut virkavapaalla.

Niemi-Nikkolalla on pitkä kokemus Olympiakomitean valmennusjohdosta. SUL:n valmennusjohtajana hän aloitti tammikuussa 2019. Hän pyrki pestinsä aikana keskittämään liiton valmennusorganisaatiota, selkeyttämään rooleja ja katsomaan, kuka on paras missäkin ja mistä saadaan kustannustehokkuutta.

– Päätökseen ei liity dramatiikkaa. Totesin, että ne tavoitteet, jotka tälle työperiodille oli asetettu, ovat jokseenkin toteutuneet, Niemi-Nikkola kertoo.

Myös SUL:n puheenjohtaja Sami Itani katsoo valmennusjohtajan saavuttaneen tavoitteensa.

– Karin johdolla on tapahtunut kahden vuoden aikana todella tärkeitä toiminnallisia ja kulttuurisia muutoksia, joiden päälle Urheiluliitossa on nyt hyvä rakentaa tulevaisuutta, Itani kiittelee.

Menestyksen osalta Niemi-Nikkolan työn hedelmät nähdään hänen mukaansa vasta pidemmällä aikavälillä.

– Se voidaan todeta, että monien eri tekijöiden summana urheilijat tekevät nyt parempia tuloksia kuin vuosikausiin on nähty, Niemi-Nikkola toteaa.

Niemi-Nikkolan seuraaja nimetään loppukesän aikana.

