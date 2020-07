Nikulan perheyrityksessä munasta on syntynyt kymmenen ihmisen työpaikka – Munamarket on avoinna asiakkaille kellon ympäri

Tuusulassa asuva Sirkka Eronen on tullut Someron Munamarkettiin hakemaan kananmunia. Somerolla kesää viettävä Eronen löysi Munamarketin tänä kesänä ja on todella tyytyväinen.

– Täältä on helppo hakea kananmunia. Ne ovat varmasti tuoreita ja lisäksi edullisia, Eronen sanoo.

Munatukku Nikulaan kuuluvassa Munamarketissa asiakkaan rooli on tehty mahdollisimman helpoksi. Kananmunia voi hakea mihin kellonaikaan tahansa ympäri vuorokauden.

Munien maksamisesta asiakkaat huolehtivat omatoimisesti, sillä paikalla ei ole henkilökuntaa. Käteisellä ostoksensa maksavia asiakkaita varten paikalta löytyy vaihtorahaa. Maksaminen onnistuu myös kännykkäsovellus Mobilepayn kautta.

– On aivan uskomatonta, miten täällä luotetaan ihmisten rehellisyyteen. Isossa kaupungissa tällainen ei tulisi kyseeseen, Eronen huomauttaa.

Tällä kertaa kaksivuotiaan lapsenlapsensa Ella Erosen kanssa munaostoksille tullut Eronen ostaa kananmunia yleensä kerralla enemmänkin.

– Olen vienyt näitä naapureilleni Tuusulaan sekä pääkaupunkiseudulla asuville lapsilleni.

Munatukun perustaja ja vetäjä Jukka Nikula kertoo Munamarketin toimineen nykyisellä periaatteella monta vuotta.

– Uskomme ihmisten rehellisyyteen. Homma on toiminut näin todella hyvin.

Munamarketista asiakas voi valita oman mieltymyksensä mukaan eri tavalla tuotettuja munia virikehäkkikanalan munista vapaan kanan muniin ja luomuun. Myös erikokoisia munia on tarjolla.

Munamarketissa käy asiakkaita laajalta alueelta.

– Muun muassa pääkaupunkiseudulta tulee paljon asiakkaita. Osa lähtee varta vasten muutaman hengen porukalla katselemaan maisemia ja hakee samalla munia, Nikula huomauttaa.

Munamarketin suosio on noussut samaan aikaan, kun kuluttajien kiinnostus lähiruokaa ja ruuan alkuperää kohtaan on kasvanut. Nikula sanoo korona-ajan entisestään lisänneen Munamarketin suosiota.

– Täältä saa kananmunat helposti ilman kaupan ruuhkia.

Korona vaikutti myös siihen, että Sirkka Eronen löysi Munamarketin.

– Olen yleensä ostanut kananmunat Somerniemen kesätorilta suoraan tuottajalta. Nyt tori on kuitenkin ollut koronan vuoksi kiinni. Joku kertoi tästä paikasta, ja ensimmäisen kerran jälkeen totesin, että tänne tulen toistekin, Eronen toteaa.

Ilmiöksi kohonnut Munamarket on vain pieni osa Nikulan perheen Someron Ihamäen kylässä pyörittämää muna-alan yritystä.

Ryppääseen kuuluvalla Kauriskallion maatilalla munii 65 000 kanaa, lisäksi tilalla on 32 000 kanan kasvattamo. Munatukun puolelta taas löytyy pakkaamo, josta lähtee kuluttajien ruokapöytiin noin kolme miljoonaa kiloa kananmunia vuodessa.

– Puolet pakatuista munista on omasta kanalasta, puolet tulee muilta tuottajilta, kertovat Munatukun toimitusjohtaja Jukka Nikula ja Patrik Nikula , joka vastaa sukupolvenvaihdoksen jälkeen tilasta kanaloineen.

Munatukku Nikula ei keskity vain kananmunien pakkaamiseen, vaan myy myös alan tarvikkeita kuten koteloita, kennoja ja munien käsittelylaitteiden varaosia.

Nikulan tilalla on kananmunien tuottamisesta pitkät perinteet, sillä Jukka Nikulan isoisä aloitti kanalanpidon jo 1950-luvulla. Kun Jukka Nikula otti tilan 35 vuotta sitten, oli tilalla 5 000 kanaa. Nikulan tilalla yrityksen kasvuvauhti ja monipuolistuminen on ollut keskimääräistä kovempaa, mutta sama linja näkyy munapuolella kuten koko maataloudessa yleisemminkin.

– Reilussa 30 vuodessa kanaloiden määrä on Suomessa tippunut 3 000:sta alle 300:n. Keskimääräinen kanalakoko on tällä hetkellä vajaat 20 000 kanaa, mikä on selvästi vähemmän kuin Tanskassa tai Keski-Euroopassa, munantuotannon historiaan ja tilastoihin hyvin perehtynyt Nikula huomauttaa.

Patrik Nikulalla on edessään heti tilavastuun ensimetreillä iso työmaa, sillä kymmenen vuotta sitten uudistettu virikehäkkikanala pitää muuttaa lattiakanalaksi. Hänelle päätös jatkaa maatilan pitoa oli helppo.

– Kaipa se on joku vapaus, joka tässä kiehtoo.

Pakkaamotoiminta alkoi tilalla vuonna 2011. Jukka Nikula toteaa, että Somerolla oli jossakin vaiheessa toistakymmentä munanpakkaamoa. Kymmenen vuotta sitten niistä viimeinenkin oli lopettamassa.

– Ostimme silloin Tammisen pakkaamon liiketoiminnan ja perustimme pakkaamon vanhaan tyhjäksi jääneeseen kanalaan.

Pakkaamon kautta lähtee eteenpäin virikehäkkikanalan munien lisäksi vapaan kanan munia ja luomua. Somerolaispakkaamon osuus Suomessa myydyistä kananmunista on noin kolme prosenttia.

– Etsimme parhaillaan tuottajaa, jotta saisimme valikoimaan myös ulkokanalan munia, Patrik Nikula kertoo.

Nikulan pakkaamo myy kananmunat itse kauppoihin suoraan ilman keskusliikkeitä. Munat myös kuljetetaan itse.

Tekniikka on tärkeä osa nykypäivän munantuottajan työtä. Kanalan tapahtumat tulevat suoraan kännykkänäytölle, josta voi nähdä muun muassa sen, miten kanat ovat syöneet ja juoneet.

Kananmunien jatkuva laadun kehittely on osa tätä päivää. Nikulan kanala on mukana tuottamassa Frex-munia, joiden maun nimeen muun muassa Michelin-kokit vannovat.

Kanoille syötetään erikoisrehua, jossa ei ole lainkaan soijaa vaan muun muassa hamppua ja porkkanaa. Erikoismunalla on hintaa moninkertaisesti verrattuna normimunaan.

Nikulan kanalassa Frex-munia tuottaa 300 kanaa. Munien tuottaminen on millintarkkaa työtä:

– Kanojen muninnan lisäksi seuraamme tarkasti muun muassa kanojen painoa ja lannankoostumusta, Patrik Nikula ja Leif Viitanen kertovat.