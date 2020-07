Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä arvioi Marinin EU-neuvotteluita: Kaikki meni perustuslain kannalta oikeaan suuntaan

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja muiden EU-maiden johtajien neuvottelema sopu 750 miljardin euron elpymispaketista saa hyväksyvän vastaanoton perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta Johanna Ojala-Niemelältä (sd.).

– Näyttäisi, että kaikki meni perustuslain kannalta oikeaan suuntaan tuossa huippukokouksessa, Ojala-Niemelä sanoo STT:lle.

Perustuslakivaliokunta edellytti ennen EU:n huippukokousta, että elpymispaketissa avustusten määrää pitäisi pyrkiä rajoittamaan

EU-maiden johtajat sopivat tiistaina paketista, jossa jäsenmaille jaetaan 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Alkuperäisessä ehdotuksessa oli 500 miljardia euroa avustuksia, eli määrä pieneni neuvotteluiden aikana yli sadalla miljardilla.

Ojala-Niemelän mukaan muutos vei perustuslakivaliokunnan edellyttämään suuntaan, mutta hän ei ota kantaa siihen, saatiinko avustusten määrää riittävästi alaspäin.

– Tämä on juuri kuten edellytimme, että sitä pyritään alentamaan. Myös Suomen maksut alenivat tämän myötä. Alun perin Suomen maksuosuus avustuksista olisi ollut 8,5 miljardia euroa, ja nyt se jää 6,6 miljardiin euroon.

Valiokunta vaati myös vastuiden rajaamista

Perustuslakivaliokunnan toinen vaatimus oli, että elpymispaketissa jäsenmaiden enimmäisvastuita rajataan tarkkarajaisesti.

– Nythän ainakin julkisuudesta saatujen tietojen perusteella näyttäisi, että tämä Suomen vaatimus siltä osin meni läpi, Ojala-Niemelä sanoo.

Marin on kertonut Suomen neuvotelleen elpymispakettiin tekstimuutoksen, joka määrittelee kunkin jäsenmaan enimmäisvastuut tarkkarajaisesti. Käytännössä kirjauksen pitäisi taata, ettei jäsenmaille tulevaisuudessa tule yllättäviä maksujen nousuja, vaikka jokin jäsenmaa jättäisi elpymispaketista ottamansa lainat maksamatta.

Ojala-Niemelän mukaan jäsenmaakohtaista enimmäisvastuuta rajattiin huomattavasti, mitä perustuslakivaliokunta edellyttikin.

– Kyllähän tämä on uusi kirjaus ja poikkeuksellisen vahva kirjaus. Tämä ainakin näyttäisi sille, että sovitun enimmäismäärän ei voi tulkita vaarantavan Suomen perustuslaillista velvoitteista vastaamista, hän arvioi.

Ojala-Niemelä korostaa, että elpymispaketista on saavutettu EU:ssa vasta poliittinen sopu, eikä mitään muodollisia päätöksiä ole vielä tehty.

Paketti tulee aikanaan eduskuntaan kansallista päätöksentekoa ja ratifiointia varten. Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta jatkaa asian arviointia EU-maiden johtajien sopiman uuden ehdotuksen ja myöhemmin saatavien tarkempien tietojen pohjalta.

Oikeuskanslerille useita kanteluita Marinin toiminnasta

Marinin toiminnasta EU:n suurissa rahaneuvotteluissa Brysselissä on tehty useita kanteluita oikeuskanslerille. Oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan STT:lle, että tänään aamulla oli kirjattu saapuneeksi 13 kantelua, jotka koskevat Marinin menettelyä EU:n huippukokouksessa 17.-21. heinäkuuta.

Kantelijat ovat pääosin yksityishenkilöitä, mutta kantelun on tehnyt myös oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen.

Monet kantelijat katsovat, että Marin olisi toiminut vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa, kun hän hyväksyi EU-maiden johtajien saavuttaman rahoitusratkaisun. Osa puolestaan on sitä mieltä, että oikeuskanslerin pitäisi arvioida asiaa.

Tynkkysen mielestä tulisi arvioida, onko neuvottelujen lopputulos Suomen kannalta sellainen, jota perustuslakivaliokunta edellytti.

– Pääministeri Marinin voidaan mahdollisesti katsoa toimineen perustuslakivaliokunnan kannan vastaisesti hyväksyessään ja edistäessään EU:n lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä, Tynkkynen kirjoittaa kantelussaan.

Facebookissa Tynkkynen sanoo, että Marin näyttäisi kävelleen perustuslakivaliokunnan yli. Hän sanoo Marinin toiminnan olevan täysin ennenkuulumatonta ja nimittää pääministeriä epäisänmaalliseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ilmoitti tänään, että se vaatii eduskunnan kutsumista koolle kesän istuntotauolta EU:n elpymispaketin vuoksi. Ryhmä haluaa tämän viikon EU-päätöksistä hallituksen tiedonannon.

