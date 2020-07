Olympiastadionin remontti valmistui, loppulasku yli 300 miljoonaa euroa

Olympiastadionin remontti on virallisesti valmistunut, Helsingin kaupunki kertoo kotisivuillaan. Stadion läpäisi palo- ja pelastustarkastuksen sekä rakennustarkastuksen, joten se pystytään ottamaan käyttöön.

Helsingin kaupunki on ottanut remontoidun Olympiastadionin vastaan projektiurakoitsija Skanskalta. Uusittu Olympiastadion avataan ja vihitään käyttöön televisiolähetyksessä 22. elokuuta.

Stadionin perusparannus- ja uudistusremontti alkoi vuonna 2016, ja loppulaskun on kerrottu kipuavan yli 300 miljoonaan euroon. Luovutuspäivän piti olla alun perin kesäkuun lopussa, mutta se siirtyi kuukaudella sähkötöiden takia.

Uusitun Olympiastadionin avajaisviikot on tarkoitus pitää elo-syyskuussa.

Palloliitto on kaavaillut miesten jalkapallomaajoukkueen Kansojen liigan syksyn kotiotteluiden pelaamista Olympiastadionilla. Jalkapallomaajoukkueen Wales-peli 3. syyskuuta olisi uusitun Olympiastadionin ensimmäinen iso urheilutapahtuma. Palloliitto ei ole kuitenkaan vielä vahvistanut Huuhkajien syksyn otteluiden pelipaikkaa.

