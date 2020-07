Sanna Pasanen luetteli tammikuussa tämän vuoden päätavoitteitaan. Viime vuonna MM-pronssimitalin saavuttanut keilaaja totesi päämäärikseen useat kansainväliset kilpailut, jotka kruunautuisivat EM-kisoilla, MM-singlellä ja mahdollisesti myös US Openilla.

Totuus on se, että kaikki nämä tavoitteet olivat ja menivät tämän vuoden osalta. EM- ja MM-mitalit siirrettiin ratkottavaksi ensi vuonna, ja myös European Bowling Tourin osakilpailut on peruutettu pitkälle tulevaisuuteen.

Voisi ajatella, että moinen turhauttaisi 26-vuotiasta urheilijaa pahemman kerran. Paimiolainen löytää kuitenkin asiasta helposti myös valoisan puolen.

– Pidin keväällä kuuden viikon totaalisen tauon niin, etten koskenut keilapalloon kertaakaan. Se oli omalla tavallaan tosi kivaa. En edes muista, milloin viimeksi harjoituksista on ollut noin pitkä tauko. Varmaan joskus kymmenen vuotta sitten, Pasanen naurahtaa.

Nyt kesälläkin harjoitusmäärät ovat olleet huomattavasti maltillisemmat kuin yleensä. Siinä missä Pasanen on yleensä vain yhden päivän viikossa poissa keilahallilta, treenasi hän heinäkuun mittaan pari kertaa viikossa.

– Tauko teki pääkopalle tosi hyvää. Vaikka keilaaminen on keskimäärin kivaa, niin ei sinne harjoituksiin ole aina ollut hauskaa mennä. Nyt kun sai ajatukset pitkäksi ajaksi pois lajista, niin treenaaminenkin on taas tosi mukavaa.

– Lisäksi keilailu on fyysisesti aika toispuoleinen laji, mikä voi aiheuttaa kolotuksia. Nyt pystyi keskittymään fysiikkaharjoitteluun.

Harjoitustahti palaa tavanomaisemmaksi häiden jälkeen elokuun puolivälissä.

Pasanen vetää Salossa Hanhivaaran keilahallilla juniorien keilakerhoa yhdessä Jani Koivukankaan kanssa. Hän käy Hanhivaarassa keskimäärin noin kahdesti viikon aikana.

– Oli tosi hienoa, että pääsin silloin huhtikuun alussa harjoittelemaan halliin, vaikka se oli yleisesti suljettu. Tykkään harjoitella siellä muutenkin, sillä radoilla on käytännössä aina tilaa.

Paimiolainen nähtäneen Hanhivaaran radoilla myös SM-mitalihaussa. Naisten SM-finaalit piti pelata Salossa keväällä, mutta tapahtuma siirrettiin syys–lokakuulle. Nähtäneen-verbimuoto on käytössä siksi, ettei täyttä varmuutta kotimaisen kilpailukalenterin toteutumisestakaan tässä vaiheessa syksyn osalta ole.

Sama pätee vielä huomattavasti suuremmalla volyymillä kansainvälisiin kilpailuihin.

– On tosi vaikeaa suunnitella mitään sinne syksyyn ja talveen. Esimerkiksi matkoja ei uskalla varata. Onneksi Suomessa on kuitenkin nyt näitä hyviä ja mielekkäitä kisoja.

Pasanen aloitti kesäkuussa Turun Varissuolla vakituisena varhaiskasvatuksen opettajana. Koronavirus vaikutti omalta osaltaan myös työkuvioihin.

– Kun lapsia oli edellisessä työpaikassa keväällä todella vähän, niin työnkuva muuttui melkoisesti ja lomapäivät oli pidettävä siinä vaiheessa.

Hanhivaara isännöi taas isojen rahojen kilpailua

Hanhivaaran keilahallilla nähdään palkintorahoiltaan tiettävästi Suomen kesän suurin kilpailu. Palkintopotti on yhteensä hieman yli 5 000 euroa, joista voittaja kuittaa 1 200 euroa.

Edelliskeväinä rahaa on jaettu Peimarin Keila-Teamin järjestämissä kilpailuissa vielä yli tuplasti enemmän. Tänä vuonna koronavirus vei mennessään myös tämän tapahtuman.

– Alkukilpailut olisivat olleet maalis–huhtikuussa eli juuri pahimpaan korona-aikaan. Kun tapahtuma on vieläpä perustunut ulkopaikkakuntalaisten saapumiseen Saloon, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa kisa, kertoo kesäkisan kilpailunjohtaja ja Hanhivaaran keilahallivastaava Jani Koivukangas.

Nimettömänä pysyttelevä salolainen keilaaja mahdollisti rahoituksellaan kesäkisan järjestämisen. Alkukilpailuun voi osallistua vielä elokuun ajan. Finaali heitetään 30. elokuuta.

Järjestäjät ovat erittäin positiivisesti yllättyneitä tapahtuman suosiosta.

– Kesäkuussa kilpailusuorituksia tuli melkein sata ja heinäkuussa lähes 200. Etukäteen ajattelimme, että olemme tyytyväisiä yhteensä kolmeensataan suoritukseen. Voisi kuvitella, että elokuussa osallistujia on edelleen mukavasti, kun kilpailutuntumaa haetaan jo syyskuisia SM-kisoja ajatellen, Koivukangas laskee.

Väkeä on riittänyt sekä Salosta että ulkopaikkakunnilta.

– Kauempaakin on lähdetty mukaan. Heittäjiä on ollut esimerkiksi Joensuusta ja Oulusta. Lisäksi Tampereelta on tultu sankoin joukoin, kilpailunjohtaja luettelee.