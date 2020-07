Päivähoitopaikka löytyy Salossa kaikille, vaikka laki muuttuu

Varhaiskasvatuslaki muuttuu elokuun alussa. Lakimuutoksen jälkeen kaikilla lapsilla on oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Esimerkiksi huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta.

Ennen lakimuutosta oikeus varhaiskasvatukseen on rajattu 20 tuntiin viikossa. Oikeus laajempaan palveluun on voinut olla olla esimerkiksi työn, opiskelun tai yrittäjyyden perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Tarve on kuitenkin pitänyt perustella 20 tuntia ylittävältä osalta.

Laimuutoksen seurauksia ei vielä olla halukkaita arvioimaan. Opetusneuvos Tarja Kahiluoto opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi STT:lle (SSS 23.7.), että vaikka kokopäiväinen hoito mahdollistetaan kaikille, on muutosta lapsimäärässä vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa. ´

Salossa uskotaan, että lakimuutos ei aiheuta suuria haasteita.

– Salossa lakimuutoksen vaatimat hoitotapeen lisäykset onnistuvat hyvin, kertoo Salon kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Saana Kokko .

– Lapsimäärät ovat laskussa valtakunnallisesti, mikä tarkoittaa sitä, että myös meillä on hyvin tilaa. Tarjontaa täydentävät lisäksi yksityiset varhaiskasvatuksen toimijat, Kokko täydentää.

Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä on ollut myös Salossa laskusuunnassa. Salon opetustoimen toimintakertomusten mukaan vuonna 2017 varhaiskasvatuksen piirissä oli hieman yli 2 000 lasta, vuonna 2018 vajaat 1 900 ja vuonna 2019 alle 1 800 lasta.

– Salossa meillä on ollut mahdollista tarjota suurimmalle osalle paikka myös toivotusta yksiköstä, Kokko sanoo.

Kokon mukaan päivystävät yksiköt ovat olleen auki samaan tapaan kuin aikaisempina kesinä. Auki ovat olleet Anisten, Isohärjänmäen, Lampolan, Mesikämmenen, Palometsän, Suomusjärven ja Tupurin yksiköt.

– Kesällä on ollut hieman enemmän lapsia hoidossa kuin normaalina kesänä, mutta olemme pärjänneet hyvin päivystävien yksikköjen voimin, Kokko sanoo.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus poistettiin vuonna 2016 osana pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmaa. Sen seurauksena päivähoito-oikeus rajattiin puolipäiväiseksi silloin, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella.

Vastaava rajaus tehtiin yksityisen hoidon tukeen. Rajaus oli osa valtiontalouden säästötoimia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti keväällä 2019 kyselyn, jossa kuntia pyydettiin ilmoittamaan, onko kunnissa rajattu subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta lakimuutoksen perusteella.

Tähän kysymykseen vastasi 249 kuntaa, joista 155 kuntaa eli 62 prosenttia vastanneista oli jossakin vaiheessa lain muutoksen jälkeen rajannut subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa. Salo on yksi varhaiskasvatusoikeutta rajanneista kunnista.

Varhaiskasvatuslaki muuttuu

Muutoksella tavoitellaan työ- ja perhe-elämän sovittamisen helpottamista

Pääministeri(sd.) hallitusohjelmaan kirjattiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen. Lakimuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että se helpottaa lasten vanhempien työhön osallistumista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, ja erityisesti lyhyiden keikkaluontoisten töiden vastaanottamista.

Myös uuden työn vastaanottamisen katsottiin helpottuvan, kun vanhemmilla on varmuus lapsen varhaiskasvatuspaikasta.

Hallituksen esityksen mukaan muutoksella tuetaan myös tukee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus ja vaatimus laajemman varhaiskasvatusajan osoittamisesta katsotiin hankaloitavan erityisesti naisten työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Naiset ovat miehiä selvästi useammin määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa.

Tupurin päiväkodissa kesä oli edellistä vilkkaampi

– Lopullisesti täysipäiväiseen hoitoon siirtyvien lasten määrä selviää vasta elo-syyskuun vaihteessa. Kaikki, jotka pääsisivät täysipäiväisen päivähoidon piiriin, eivät sitä välttämättä halua käyttää, kertoo Salon Tupurin päiväkodinjohtaja Siv Ilola.

Kesän sen sijaan on ollut edellistä vilkkaampi.

– Meillä näkyy, että vanhemmat ovat pitäneet kesälomiaan Koronan vuoksi pois jo alkuvuodesta : kesällä on ollut hieman normaalia enemmän lapsia hoidossa, Ilola sanoo.

Tilaa on kuitenkin riittänyt, vaikka tällä hetkellä Tupurin päiväkodin tiloissa ovat myös Anjalan. Inkereen ja Kaivolan päiväkodin lapset sekä muutamia perhepäivähoidon lapsia.

– Pidämme huolta siitä, että jaamme lapset pienempiin ryhmiin. Päivittäiskäyttöön on otettu muun muassa päiväkodin sali, Ilola kertoo.

Elokuu ei tuo suuria muutoksia päiväkodin käytänteisiin. Salossa jatketaan jo aiemmin tiukentuneella sairauslinjauksella.

– Opetushallituksen ja aluehallintoviraston ohjeiden mukaan lievästikään sairaita lapsia emme voi ottaa hoitoon. Aiemmin esimerkiksi nuhasta ei ole ollut haittaa, mutta nykyisen ohjeistuksen mukaan nuhainen lapsi hoidetaan kotona, Ilola sanoo.

Toisaalta lisääntynyt käsien pesu on tarkoittanut myös muiden sairauksien merkittävää vähentymistä. Tupuri-Anjalan päiväkodissa on sairastettu ennätyksellisen vähän kevään aikana.

– Meillä on ollut koko huhti-kesäkuun aikana yhteensä vain 38 sairaspäivää lapsilla. Se on poikkeuksellista, Ilola kertoo.