Paperin tuotanto romahti alimmilleen vuosikymmeniin – metsäteollisuuden alkuvuosi oli synkkä

Paperin tuotanto romahti huhti-kesäkuussa peräti 30 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Metsäteollisuus. Järjestön mukaan määrä on alhaisin vuosikymmeniin.

– Metsäteollisuuden alkuvuosi oli kokonaisuudessaan synkkä. Vielä on kuitenkin ennenaikaista arvioida, johtaako korona paino- ja kirjoituspaperien tuotannon pysyvään supistumiseen vai palaako kysyntä tai osa siitä entiselleen, arvioi Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen tiedotteessa.

Järjestö huomauttaa, että näkymä loppuvuodellekin on huolten peitossa, sillä päämarkkina-alueilla, samoin kuin Suomessa, joudutaan arvuuttelemaan, onko luvassa uusi korona-aalto.

Myös sahatavaran ja vanerin tuotanto laski huhti-kesäkuussa. Sen sijaan kartongin ja sellun tuotanto kasvoi. Kartongissa plussaa tuli 11 prosenttia, ja kartonki nousi tuotantomäärissä jo paperin rinnalle.

Sellussa ja kartongissa kasvua myös pitemmällä aikavälillä

Metsäteollisuuden mukaan koronapandemia ja sen hillitsemistoimet lisäsivät hygienia- ja pakkaustuotteiden kysyntää.

Hygieniatuotteita ovat muun muassa paperiset käsipyyhkeet, kasvomaskit ja sairaalapaperit, jotka jalostetaan sellusta. Pakkaamisessa tarvittavan kartongin kysyntä on lisääntymässä muun muassa koronakriisin aiheuttaman verkkokaupan kasvun myötä.

Metsäteollisuus odottaa, että pidemmällä aikavälillä erilaisten sellu- ja kartonkituotteiden kysyntä kasvaa. Ilmastomyönteisen puurakentamisen yleistyminen voi myös kasvattaa sahatavaran ja vanerin tuotantoa.

STT

Kuvat: