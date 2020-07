Peruspäivärahan saajien määrä on yli kaksinkertaistunut korona-aikana

Kelan maksaman peruspäivärahan saajien määrä on kasvanut nopeasti koronapandemian myötä, käy ilmi Kelan tilastoista.

Kun helmikuussa ennen koronaviruksen laajempaa leviämistä peruspäivärahaa sai hieman yli 30 000 henkeä, oli kesäkuussa sen saajia jo yli 70 000.

Selvä enemmistö peruspäivärahan saajista olisi ollut oikeutettu myös peruspäivärahaa korkeampaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jos he olisivat liittyneet työttömyyskassaan.

Etlan tutkimuspäällikön Terhi Maczulskijin mukaan työttömyyskassojen ulkopuolelle jääminen johtuu usein tietämättömyydestä tai ylioptimistisesta suhtautumisesta omaan työllisyystilanteeseen.

Kassojen ulkopuolelle saatetaan jäädä myös taloudellisista syistä

Maczulskijin mukaan tyypillinen työttömyyskassojen ulkopuolelle jäävä työntekijä on nuori ja verrattain matalasti koulutettu. Miehiä on heidän joukossaan enemmän kuin naisia. Monet heistä työskentelevät epätyypillisissä työsuhteissa kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla tai rakennusalalla.

– Monet nuoret eivät ymmärrä omaa haavoittuvaisuuttaan työmarkkinoilla ja yliarvioivat oman työllisyystilanteensa. Tämä on nuorille tyypillinen suhtautumistapa, Maczulskij sanoi STT:lle.

Kassojen ulkopuolelle saatetaan Maczulskijin mukaan jäädä myös taloudellisista syistä, sillä kassan jäsenmaksu voi monelle pienituloiselle tuntua isolta summalta.

Maczulskij kiinnittää huomiota siihen, että juuri kauppa ja majoitus- ja ravintola-ala ovat kärsineet pahiten koronapandemiasta.

– Monet heistä, jotka kaikista kipeimmin nyt tukea tarvitsisivat, ovat jättäytyneet kassojen ulkopuolelle.

