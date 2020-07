Puhemies Vehviläinen ei aio kutsua eduskuntaa koolle istuntotauolta – perussuomalaiset peräsi tiedonantoa EU-päätöksistä

Eduskuntaa ei kutsuta koolle kesken kesän istuntotauon. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) sanoo tiedotteessa, että neuvottelutulos EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista ei vaadi juuri nyt kiireellisiä päätöksiä eduskunnalta.

Perussuomalaiset ilmoitti aiemmin tänään haluavansa, että eduskunta kutsutaan koolle EU:n elpymispaketin vuoksi. Puolueen eduskuntaryhmä sanoi haluavansa valtioneuvostolta tiedonannon tämänviikkoisista EU-päätöksistä.

Vehviläinen kuvaa huippukokouksessa neuvoteltua kokonaisuutta erittäin merkittäväksi tasoltaan ja periaatteellisesti.

– Pidän tärkeänä, että eduskunnan täysistunnossa eli suuressa salissa käsitellään kokonaisuutta syysistuntokauden käynnistyttyä.

Vehviläinen kertoo keskustelleensa asiasta tänään eduskunnan virkajohdon kanssa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mukaan käynnissä olevat tapahtumat ovat historiallisia ja niillä on kauaskantoisia seurauksia niin EU:n liittovaltiokehityksen kuin Suomen talouden kannalta.

– Esitämme, että eduskunta kutsutaan pikaisesti koolle valtioneuvoston tiedonantoa varten, jotta koko eduskunta voi käydä keskustelun tilanteesta ja että myös oppositiota kuullaan, eduskuntaryhmä kirjoittaa tiedotteessaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti tänään ylimääräisen kokouksen EU:n aiemmin tällä viikolla tekemistä päätöksistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Twitterissä olevansa valmis tulemaan eduskunnan kuultavaksi.

– Pääministerinä olen aina käytettävissä EU-asioissa, kuten muissakin asioissa eduskunnan kuultavaksi suureen valiokuntaan tai suureen saliin. Eduskunnan kokoontumisesta päättää eduskunta, ei valtioneuvosto, Marin kirjoittaa.

”Kovaa puhetta”

Perussuomalaisten mukaan EU:sta ollaan tekemässä entistä selkeämmin tulonsiirtounioni, jossa taloutensa paremmin hoitaneet maat laitetaan maksumiehiksi huonommin taloutensa hoitaneille. Suomalainen veronmaksaja laitetaan perussuomalaisten mukaan omilla korkeilla veroillaan rahoittamaan muiden maiden matalamman verotuksen.

Eduskuntaryhmän mukaan oikeusvaltioperiaate on Suomessa uhattuna hallituksen toiminnan takia.

– Pääministeri Marin on todennäköisesti perustuslakia rikkoen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 16/2020) oikeudelliset reunaehdot ohittaen toiminut oikeudellisesti kestämättömällä tavalla, eduskuntaryhmä kirjoittaa.

Marin vastasi perussuomalaisten syytöksiin Twitterissä.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että olen kävellyt perustuslain yli. Kovaa puhetta. Pitäisin kohtuullisena, että kun syytetään, niin samalla täsmennettäisiin, missä kohdin olen toiminut vastoin Suomen perustuslakia, Marin vastasi.

– On selvää, että asiasta on erilaisia näkemyksiä ja kantoja eri puolueilla. Näistä olen aina valmis keskustelemaan. Sen sijaan epämääräiset vihjaukset ministerivastuuprosessista eivät ole reiluja. Näin vakavissa syytöksissä pitäisi olla villoja vihjausten sijaan, Marin painotti.

Tavio vastasi Twitterissä suoraviivaiseen tyyliinpääministerin tviittiin.

– Älä esitä tyhmää. Tiedät hyvin, että kyse on perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 16/2020) oikeudelliset reunaehtojen ohittamisesta.

Kokoomuksella ei tiukkaa kantaa

Toisella pääoppositiopuolueella kokoomuksella ei ole tiukkaa kantaa siihen, pitäisikö eduskunta kutsua koolle istuntotauolta.

Kokoomuksen ryhmänjohtajan Kai Mykkäsen mukaan eduskuntaa on turha kutsua koolle, jos ei ole saatu selvyyttä auki oleviin kysymyksiin.

– On oleellista, että ennen kun eduskunta lopullisesti hyväksyy Suomen päätöksen tästä asiasta, se pystyy saamaan varmuuden, että me emme maksa oikeusvaltiota loukkaaville hallituksille emmekä luo tulonsiirtounionia niin kuin Ranskan presidentti (Emmanuel Macron) väittää, Mykkänen sanoo.

Hänen mukaansa kokoomus on kuitenkin valmis käsittelemään EU:n elpymispakettia vaikka heti, jos niin päätetään.

”Perustuslain kannalta oikeaan suuntaan”

EU-johtajien huippukokouksessaan neuvottelema sopu 750 miljardin euron elpymispaketista sai torstaina hyväksyvän vastaanoton perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta Johanna Ojala-Niemelältä (sd.).

– Näyttäisi, että kaikki meni perustuslain kannalta oikeaan suuntaan tuossa huippukokouksessa, Ojala-Niemelä sanoo STT:lle.

Perustuslakivaliokunta edellytti ennen EU:n huippukokousta, että elpymispaketissa avustusten määrää pitäisi pyrkiä rajoittamaan.

EU-maiden johtajat sopivat tiistaina paketista, jossa jäsenmaille jaetaan 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Alkuperäisessä ehdotuksessa oli 500 miljardia euroa avustuksia, eli määrä pieneni neuvotteluiden aikana yli sadalla miljardilla.

Ojala-Niemelän mukaan muutos vei perustuslakivaliokunnan edellyttämään suuntaan, mutta hän ei ota kantaa siihen, saatiinko avustusten määrää riittävästi alaspäin.

– Tämä on juuri kuten edellytimme, että sitä pyritään alentamaan. Myös Suomen maksut alenivat tämän myötä. Alun perin Suomen maksuosuus avustuksista olisi ollut 8,5 miljardia euroa, ja nyt se jää 6,6 miljardiin euroon.

Perustuslakivaliokunta jatkaa asian arviointia

Perustuslakivaliokunnan toinen vaatimus oli, että elpymispaketissa jäsenmaiden enimmäisvastuita rajataan tarkkarajaisesti.

– Nythän ainakin julkisuudesta saatujen tietojen perusteella näyttäisi, että tämä Suomen vaatimus siltä osin meni läpi, Ojala-Niemelä sanoo.

Marin on kertonut Suomen neuvotelleen elpymispakettiin tekstimuutoksen, joka määrittelee kunkin jäsenmaan enimmäisvastuut tarkkarajaisesti. Käytännössä kirjauksen pitäisi taata, ettei jäsenmaille tulevaisuudessa tule yllättäviä maksujen nousuja, vaikka jokin jäsenmaa jättäisi elpymispaketista ottamansa lainat maksamatta.

Ojala-Niemelän mukaan jäsenmaakohtaista enimmäisvastuuta rajattiin huomattavasti, mitä perustuslakivaliokunta edellyttikin.

– Kyllähän tämä on uusi kirjaus ja poikkeuksellisen vahva kirjaus. Tämä ainakin näyttäisi sille, että sovitun enimmäismäärän ei voi tulkita vaarantavan Suomen perustuslaillista velvoitteista vastaamista, hän arvioi.

Ojala-Niemelä korostaa, että elpymispaketista on saavutettu EU:ssa vasta poliittinen sopu eikä mitään muodollisia päätöksiä ole vielä tehty.

Paketti tulee aikanaan eduskuntaan kansallista päätöksentekoa ja ratifiointia varten. Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta jatkaa asian arviointia EU-maiden johtajien sopiman uuden ehdotuksen ja myöhemmin saatavien tarkempien tietojen pohjalta.

Suuri valiokunta ajan tasalla?

Eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä (ps.) syytti Marinia torstaina siitä, ettei hän pitänyt suurta valiokuntaa ajan tasalla EU-huippukokouksessa käydyistä neuvotteluista.

Marin kiisti Twitterissä Mäkelän väitteet ja kertoi olleensa useita kertoja yhteydessä suuren valiokunnan puheenjohtajaan Satu Hassiin (vihr.). Hassi sanoi Twitterissä Marinin esittämien tietojen pitävän paikkansa.

– Pääministeri toimi koko ajan suuren valiokunnan antaman mandaatin mukaisesti. Valiokunnan tehtävä on antaa hallitukselle neuvottelumandaatti, ei ohjata hallituksen neuvottelutaktiikkaa, Hassi kommentoi.

STT

