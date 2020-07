Perussuomalaisten kansanedustaja kutsui ministereitä ”perserei’iksi” – Tavio: Ei anna aihetta seuraamuskeskustelulle eduskuntaryhmässä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan kansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) Facebook-kommentti, jossa Peltokangas kutsuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ministereitä ”säälittäviksi perserei’iksi”, ei anna aihetta seuraamuskeskustelulle perussuomalaisten eduskuntaryhmässä.

– En katso kynnyksen eduskuntaryhmän seuraamuskeskustelulle ylittyneen tässä tapauksessa. Olen keskustellut Peltokankaan kanssa ja asia on puolestani loppuun käsitelty, Tavio kommentoi STT:lle.

Tavion mukaan Peltokangas on poistanut kyseisen kommentin itse Facebookista ilman että Tavio olisi esittänyt tällaista vaatimusta.

Peltokankaan kommentti liittyy perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneeseen väkivallantekoon, jota poliisi tutkii murhan yrityksenä. Peltokangas oli tuohtunut siitä, että hallituksen ministerit eivät olleet esittäneet pahoitteluja Katajaan kohdistuneen väkivallanteon jälkeen.

Kataja työskentelee eduskunnassa jämsäläisen kansanedustajan Jouni Kotiahon (ps.) eduskunta-avustajana.

”Eri tilanteiden vakavuuden arviointi on tapauskohtaista”

Perussuomalaisten kansanedustajien esittämät kommentit ovat saaneet osakseen runsaasti huomiota viime kuukausina. Kesäkuussa eduskunnassa riittävän moni kansanedustaja äänesti sitä vastaan, että valtakunnansyyttäjä olisi saanut syyttämisluvan kansanedustaja Juha Mäenpään vieraslaji-puheisiin liittyen.

Kesäkuun alussa kansanedustaja Ano Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä sopimattoman somekäytöksen takia. Turtiainen jakoi Twitterissä loukkaavaksi katsotun kuvan Yhdysvalloissa poliisin surmaamasta George Floydista.

Tavion mukaan Turtiaisen ja Peltokankaan tapauksia ei voi suoraan rinnastaa toisiinsa.

– Eri tilanteiden vakavuuden arviointi on tapauskohtaista, Tavio vastasi.

Kesäkuussa eduskunnan puhemiehenä aloittanut Anu Vehviläinen (kesk.) on muistuttanut kansanedustajia siitä, että heidän tulisi esiintyä vakaasti ja arvokkaasti. Tavio on asiassa Vehviläisen kanssa samoilla linjoilla.

– Kaikkien kansanedustajien on syytä käyttäytyä hyvin ja välttää ylilyöntejä, Tavio kirjoitti STT:lle.

”Olisi ollut korrektimpiakin sanoja”

Peltokangas ei suostunut kommentoimaan Facebook-kommenttiaan STT:lle sunnuntaina iltapäivällä. Sunnuntai-iltana hän kuitenkin kommentoi asiaa Facebookissa saatuaan tiedotusvälineiltä runsaasti yhteydenottoja asiasta.

Peltokangas myönsi Facebook-videossaan, että ministereiden luonnehdintaan olisi varmasti ollut korrektimpiakin sanoja, mutta ei varsinaisesti pahoitellut sanomaansa.

– Tästäkin eteenpäin tulen sanomaan asiat niin kuin minä sanon ne, suomen kielellä, joskus vähän epäkorrektisti, joskus korrektisti. Sellaiset jotka eivät halua minun kannanottojani kuunnella, niin älkää kuunnelko niitä, Peltokangas sanoi.

STT

Kuvat: