Perussuomalaisten vaalipäällikköön kohdistuneen epäillyn murhan yrityksen paikalta nähtiin poistuvan kaksi ihmistä

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneen epäillyn murhan yrityksen tutkinta on edennyt, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Teemu Karhusen mukaan väkivallanteon tapahtumakulku on saatu hyvin selvitettyä ja poliisille on muodostunut selkeä kuva teon aikaisista tapahtumista.

– Tällä hetkellä uskomme, että tapahtumiin liittyy vähintään kaksi rikoksesta epäiltyä henkilöä, Karhunen sanoo tiedotteessa.

Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsänkoskella Jämsässä perjantaina 17. heinäkuuta.

Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Poliisi sanoo nyt, että tekopaikalta on nähty poistuvan kaksi tummiin pukeutunutta ihmistä. Poliisi ei kerro tiedotteessa tarkempia tuntomerkkejä tekopaikalta poistuneista.

Yleisöltä pyydetään edelleen havaintoja paikalta poistuneista ihmisistä. Vihjeet voi ilmoittaa numeroon 050 456 0471 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Poliisi ei ota kantaa teon motiiviin

Poliisin mukaan esitutkinnassa on tehty muun muassa asiaan liittyvien henkilöiden kuulusteluja ja taktista tutkintaa. Tutkinnallisista syistä poliisi ei ota tässä vaiheessa kantaa teon motiiviin tai muihin mahdollisiin taustoihin.

Viikko sitten kerrottiin, että tapauksen tutkintavastuu oli siirtynyt paikallispoliisilta KRP:lle. Samalla tutkintanimike oli koventunut murhan yritykseksi. Aiemmin poliisi oli tutkinut tapahtumia tapon yrityksenä.

Kataja on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Jämsässä. Hän työskentelee kansanedustaja Jouni Kotiahon (ps.) eduskunta-avustajana.

STT

