Pesän raitin pienoismalli pääsee paraatipaikalle Perniössä

Perniön Pesän raittia 1930-luvulla kuvaava pienoismalli löytyy tästä lähin paraatipaikalta kirkonkylän keskustasta.

Kymmenen vuotta sitten rakennettu pienoismalli on ollut aiemmin nähtävillä Perniön museon yläkerrassa. Salon historiallinen museo SAMU oli kuitenkin valmis luopumaan siitä, koska 90 vuotta täyttävään Perniön museoon tarvittiin lisää tilaa vaihtuville näyttelyille.

Perniön kirkonkyläyhdistyksen puheenjohtaja Markku Koskinen ehdotti paikaksi kunnantaloa, ja kunnantalon omistava Osuuskunta Pro Perniö järjesti pienoismallille paikan rakennuksen aulasta.

– Ensin totesimme, ettei se mahdu minnekään, eikä riittävän isoa tilaa ole kuin kahviossa. Asia ratkesi väliseinä kaatamalla, ja nyt se on tässä, osuuskunnan puheenjohtaja Timo Korpinen kertoo.

Alun hämmingin ymmärtää, sillä Pesän raitin pienoismalli on oikeasti suuri kooltaan. Sillä on pituutta neljä ja leveyttä lähes kaksi metriä.

Pienoismallia varten Korpinen joutui nikkaroimaan uuden tukevan pöydän museon kahdeksan pikkupöydän tilalle.

Kunnantalolle kokonaisuus tuotiin neljässä osassa etuovesta, ja pienoismallia suojaava kupukin koki matkalla pieniä vaurioita. Plussapuolelle voi laskea, että pienoismallin palaset on nyt liitetty aiempaa tarkemmin toisiinsa.

Lopputulokseen ollaan Perniössä tyytyväisiä. Yleisö pääsee nyt helposti tutustumaan pienoismalliin. Museossa se oli nähtävillä hankalassa paikassa toisessa kerroksessa, ja aukioloajatkin olivat kunnantaloa suppeammat.

– Tässä se on hyvin saavutettavissa ja markkinoi samalla museota. Tätä voi mainostaa myös päiväkodeille ja koululuokille helppona tutustumiskohteena, Korpinen muistuttaa.

Pesän raitin pienoismalli pitää sisällään yksityiskohtia, joita katsellessa varsinkin vanhemmilla perniöläisillä vierähtää helposti tovi jos toinenkin.

Pienoismalli esittelee Perniön keskustaajamaa noin 850 metrin matkalta Perniönjoen sillasta pohjoiseen. Maisema kuvaa vuotta 1930, jolloin uusi museo on juuri valmistunut.

SAMU-museo teetti pienoismallin Perniön museon 80-vuotisjuhliin vuonna 2010. Sen on tehnyt museomestari Marco Planting, jolle taustatukea antoivat SAMU ja Perniön kotiseutuyhdistys.

– Se mikä tästä tekee erityisen arvokkaan, on, että 90 vuotta myöhemmin enää muutama rakennus on jäljellä. Muutamia puuttuu, ja aika näyttää, täydennetäänkö sitä esimerkiksi puuttuvilla rakennuksilla, Timo Korpinen sanoo.

Korpinen muistuttaa, että pienoismallin näytille laitto on Osuuskunta Pro Perniölle myös taloudellinen satsaus. Kunnantalon aulatila olisi voitu vuokrata yrityksille, jolloin vuosivuokra olisi ollut parituhatta euroa. Nyt tila on pyhitetty pienoismallille, joka on vapaasti yleisön nähtävillä.

Pesän raitin pienoismallia esitellään yleisölle muun muassa Perniön tulevissa tapahtumissa. Laurin markkinoihin liittyvä maalaistori järjestetään kunnantalon takapihalla 1. elokuuta, vaikka itse markkinat jäävät tänä vuonna järjestämättä.

– Uskon, että tämän ympärillä on silloin suurin pöhinä, Korpinen veikkaa.

Kulttuuritapahtuma Pimeän peitto on vuorossa 12. syyskuuta. Tapahtuma vetää päivän aikana perinteisesti useita satoja ihmisiä kunnantalon ympäristöön.

– Olemme sopineet, että kotiseutuneuvos Antero Peijonen tulee Pimeän peittoon kertomaan pienoismallista ja kirkonkylän historiasta, Markku Koskinen kertoo.