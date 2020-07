Pohjois-Korean Kim puolusti ydinasepelotetta ja sanoi sen suojaavan maata ikuisesti

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ei osoita merkkejä siitä, että maa harkitsisi luopumista ydinaseistaan. Kimin mukaan ydinasepelote takaa maan turvallisuuden ”ikuisiksi ajoiksi”, kertoi diktatuurin valtiollinen uutistoimisto KCNA tiistaina.

Kim puhui ydinaseista Korean sodan aselevon vuosipäivänä.

– Kiitos luotettavan ja tehokkaan, itsepuolustukseksi hankitun ydinasepelotteen, tämä maa ei tule enää tuntemaan sanaa sota, Kim sanoi KCNA:n mukaan.

Viime vuosina Pohjois-Korealta on yrittänyt ydinasekysymyksessä saada myönnytyksiä muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Neuvottelujen kariuduttua Pohjois-Korea aloitti uudelleen ohjuskokeet.

Pohjois-Korea on perustellut ydinaseiden tarvettaan esimerkiksi Yhdysvaltojen muodostamalla uhalla. Ydinaseohjelma on johtanut muun muassa laajoihin YK:n turvallisuusneuvoston asettamiin pakotteisiin.

Hyytävät naapurussuhteet

Jopa kolmen miljoonan korealaisen arvioidaan kuolleen kolmivuotisessa sodassa, joka päättyi osapuolten aselepoon vuonna 1953. Virallista rauhaa Pohjois- ja Etelä-Korean välille ei ole solmittu.

Sodassa Pohjois-Koreaa tukivat Neuvostoliitto ja Kiina, etelää puolestaan Yhdysvallat ja YK.

Viime kuukausina Koreoiden välit ovat jäätyneet entisestään. Kesäkuun puolivälissä Pohjois-Korea muun muassa räjäytti maiden väliseen yhteydenpitoon perustetun toimiston Kaesongin rajakaupungissa.

Yhteystoimiston tuhoamista on pidetty reaktiona aktivistien ja loikkarien etelästä pohjoiseen lähettämiin propagandalehtisiin. Kyseisiä lehtisiä lähetetään ilmateitse maasta toiseen jopa miljoonittain.

Köyhä ja eristetty Pohjois-Korea kertoi viikonloppuna maan ensimmäisestä koronavirusepäilystä. Sen seurauksena Kim kokosi maassa ylintä päätösvaltaa käyttävän politbyroon lauantaina hätäkokoukseen ja julisti maahan poikkeustilan.

Muu maailma on suhtautunut pääosin skeptisesti Pohjois-Korean aiempiin lausuntoihin siitä, että maassa ei ole tavattu lainkaan koronavirusta.

STT

Kuvat: