Puola vetäytyy naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta sopimuksesta

Puola vetäytyy eurooppalaisesta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta Istanbulin sopimuksesta, maan oikeusministeri ilmoitti lauantaina muun muassa BBC:n mukaan.

Vuonna 2011 solmittu sopimus on ministeri Zbigniew Ziobron mukaan haitallinen, koska se vaatii kouluja opettamaan lapsille sukupuoliasioista. Ziobron mukaan sopimus sisältää ”ideologisia elementtejä” ja loukkaa vanhempien oikeuksia.

Ministeri myös lisäsi, että Puolassa on viime vuosina tehty reformeja, jotka suojelevat naisia tarpeeksi ilman sopimustakin.

Tuhannet naiset ovat osoittaneet mieltään sopimuksesta vetäytymistä vastaan Puolan kaupungeissa.

– Päämääränä on laillistaa parisuhdeväkivalta, kommentoi mielenosoitusta Varsovassa järjestänyt Magdalena Lempart uutistoimisto Reutersille.

Vetäytymisprosessi vuonna 2015 ratifioidusta sopimuksesta alkaa maanantaina.

Puolaa johdetaan kansalliskonservatiivisella linjalla

Puolan hallitseva Laki ja oikeus -puolue (PiS) on liittolaisineen vahvasti samoilla linjoilla maan konservatiivisen katolisen kirkon kanssa ja on luvannut ajaa perinteisiä perhearvoja.

Tämä näkyi muun muassa presidentinvaalit aiemmin tässä kuussa voittaneen Andrzej Dudan vaalikampanjassa, jossa hän kutsui seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ”ideologiaksi”, joka on kommunismiakin tuhoisampi.

https://www.bbc.com/news/world-europe-53538205

STT