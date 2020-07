Reilu vuosi sitten Esa Paukku pakkasi laukkunsa ja muutti rakkauden perässä Etelä-Savosta Saloon.

– Olen asunut koko ikäni Pieksämäellä, eikä minun ollut tarkoitus muuttaa sieltä minnekään. Toisin kuitenkin kävi, Esa naureskelee.

Esan muutto Saloon oli monen sattuman summa. Vuonna 2017 mies osallistui Ensitreffit alttarilla -ohjelman neljännelle tuotantokaudelle.

Vaikka Esa ei löytänyt rakkautta tv-ohjelmasta, ilman ohjelmaa hän todennäköisesti asuisi yhä Pieksämäellä. Salolainen Anna Jokiranta nimittäin bongasi tulevan miesystävänsä television ruudulta.

– Onneksi satuin sinä vuonna seuraamaan Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa. Kiinnitin heti huomiota Esa huomaavaiseen ja aitoon luonteeseen, Anna muistelee.

Anna päätti lähestyä Esaa Instagramissa heti ohjelman viimeisen jakson esittämisen jälkeen. Esa vastasi viestiin, ja kaksikolla riitti saman tien puhuttavaa.

Parin viikon jälkeen he tapasivat toisensa kasvokkain Esan kotikaupungissa Pieksämäellä.

– Meidän luonteemme sopivat alusta asti hyvin yhteen. Halusimme samoja asioita. Unelmoimme perheestä ja sellaisesta ihan tavallisesta arjesta, Esa kertoo.

Ensimmäisen seurusteluvuoden aikana raiteet Salosta Pieksämäelle tulivat pariskunnalle hyvin tutuiksi.

– Matkustimme sitä väliä aina viikonloppuisin edestakaisin. Junamatka kesti vähintään neljä ja puoli tuntia. Autolla Pieksämäeltä hurauttaa Saloon neljässä tunnissa, Esa selostaa.

Vuoden seurustelun jälkeen pariskunta päätti muuttaa yhteen. Koska Anna ei elämäntilanteensa vuoksi voinut lähteä pois Salosta, Esa päätti muuttaa naisystävänsä perässä Varsinais-Suomeen.

Vaikka Esan perhe ja ystävät jäivät Pieksämäellä, hän kertoo kotiutuneensa Saloon hyvin. Hän nimeää suosikkipaikoikseen uudessa kotikaupungissaan Vuohensaaren sekä Salon torin, jonka eloisaa ilmapiiriä ja Kurilan kahvion munkkeja mies kehuu vuolaasti.

– Pidän Salosta, sillä täällä on kaunista ja luonto on lähellä. Tämä on vähän niin kuin Pieksämäki, mutta isompi. Olen ehtinyt saada täältä jo useampia kavereita, Esa iloitsee.

Esan muuttopäätöstä helpotti Saloon juuri sopivaan aikaan avautunut CrossFit-sali. Miehen vaatimuslistaan nimittäin kuului, että tulevalta kotipaikkakunnalta pitäisi löytyä sellainen.

Saloon muutettuaan Esa palasi vanhan kiekkoiluharrastuksensa pariin, ja nykyisin hän pelaa jääkiekkoa harrasteryhmä HT Senatorsissa.

– Käymme Esan kanssa yhdessä frisbeegolfaamassa ja geokätköilemässä. Tavoitteenamme oli hakea kaikki Pieksämäen kätköt ennen kuin Esa muuttaa sieltä pois, Anna nauraa.

Yhteisten harrastusten ja unelmien lisäksi pariskuntaa yhdistää samankaltainen huumorintaju. Heidän seurassaan on turha pelätä hiljaisia hetkiä.

Seurustelunsa alkutaipaleella Anna ja Esa keskustelivat Esan Ensitreffit alttarilla -kokemuksesta, mutta nykyisin ohjelma ei juurikaan vaikuta heidän elämäänsä.

Tällä hetkellä pariskunta remontoi yhteistä kotia. Syyskuun alussa Anna siirtyy työskentelemään Horninkadulle avattavaan kampaamoon. Paikkakunnan vaihdosta huolimatta Esa työskentelee edelleen RO-veturinkuljettajana ja vaihtotyönohjaajana.

– En ole katunut tv-ohjelmaan osallistumista hetkeäkään, sillä ilman sitä en varmaankaan olisi löytänyt Annaa, Esa sanoo.