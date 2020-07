Ranskassa kymmeniä evakuoitiin metsäpalon tieltä – sata pelastajaa sammutustöissä

Lounais-Ranskassa kymmeniä ihmisiä evakuoitiin torstaina metsäpalon takia. Ainakin yksi talo on tuhoutunut palossa. Noin sata pelastajaa on ollut sammuttamassa Chibertan mäntymetsässä riehuvaa paloa.

– Katumme päässä liekit lähestyivät koteja ja ne olivat erittäin voimakkaita – hyppäsimme kaikki autoihimme, Anglet-nimisen paikkakunnan asukas kuvaili tilannetta AFP:lle.

Metsän laidalla asuva kuvaili liekkejä kymmenen metriä korkeiksi.

Ranskalainen Le Figaro kirjoittaa, että palossa ennen puoltayötä olisi tuhoutunut 50 hehtaaria metsää. Lehden mukaan viisi ihmistä, mukaan lukien poliisi, on viety sairaalahoitoon savun aiheuttamien oireiden takia. Heillä ei lehden mukaan ole hengenvaaraa.

Ranskalaislehti Le Monde kirjoittaa uutistoimisto AFP:hen viitaten, että palo on saatu hallintaan. Tilannetta kuvataan yhä haastavaksi.

Lehti kirjoittaa, että palon syy oli vielä torstai-iltana epäselvä. AFP:n mukaan sää Lounais-Ranskassa oli torstaina erityisen kuuma. Lähikaupungissa mitattiin 41,9 asteen lämpöennätys. Yöksi oli luvattu kovaa tuulta ja ukkosta.

Korjaus klo 7.34: Ensimmäisessä kappaleessa pitää lukea Lounais-Ranskassa, ei Luoteis-Ranskassa.

