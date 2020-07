Rattijuopumukset ovat tällä viikolla tehosyynissä varsinkin mökkikunnissa

Rattijuopumuksia valvotaan Suomessa alkaneella viikolla tehostetusti. Poliisihallituksen mukaan valvontaa on luvassa varsinkin kesämökkipaikkakunnilla.

Poliisi toteaa, että kesäaikaan rattijuopumusten sekä suurten ylinopeuksien kaltaisten törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrät kasvavat.

– Viime vuonna alkoholionnettomuudet keskittyivät heinä-elokuussa lauantain ja sunnuntain ensitunneille, viikonloppuyöt ja aamuyön tunnit olivat onnettomuusherkkiä ajankohtia, kertoi poliisitarkastaja Kari Onninen tiedotteessa perjantaina.

Viime vuonna kuolemaan johtaneista onnettomuuksista reilu kolmannes tapahtui kesä-elokuussa. Tyypillinen kesäkuukausien onnettomuus, jossa tulee henkilövahinkoja, on suistuminen tieltä kovalla nopeudella taajama-alueen ulkopuolella.

Vastaava valvonta tehtiin myös viime vuonna, jolloin kiinni jäi 115 rattijuoppoa. Puhalluskokeita tehtiin 44 359. Näin ollen keskimäärin joka 386:s puhallutettu paljastui rattijuopoksi, poliisi kertoo.

Rattijuopumusrikokset ovat lisääntyneet viime vuoden alkupuoliskosta. Tammi-kesäkuussa näitä tuli poliisin tietoon 10 265, jossa lisäystä vuodentakaiseen on 1 123 tapausta eli 11 prosenttia. Nousua on ollut etenkin muun huumaavan aineen kuin alkoholin osalta.

STT

Kuvat: