Remonttimelu närkästyttää Hajalassa – paikallisten asukkaiden mukaan rantaradan remonttimelusta ei ole tiedotettu mitään

Rantaradan junaliikenne on ollut viikon katkaistuna, ja korjaustöitä on tehty intensiivisesti. Vaikka urakoitsija ja Väylävirasto ovat olleet hyvillään työrauhasta, työmaa-alueen lähellä olevissa kiinteistöissä tunnelma on ollut kaukana seesteisestä.

Salon Seudun Sanomat on saanut useita yhteydenottoja Hajalasta, missä äänekästä perusparannustyötä on ihmetelty.

Hajalassa asuva Jari J. Laiho kertoo, että harmaita hiuksia ovat aiheuttaneet etenkin rekkaliikenne ja sepelöinti.

– Sepelin ajo Hajalan asemalle on aiheuttanut valtavaa meluhäiriötä. Rekkaralli on käynyt kuumana, hän toteaa.

Ratatöistä tehtiin meluilmoitus ely-keskukselle toukokuun puolivälissä. Ilmoituksessa kerrotaan, että melua aiheuttaa junaradan päällysrakenteen uusiminen Salon ja Piikkiön välillä.

Rantaradalla on tehty moninaisia korjaustöitä vuodesta 2017 lähtien. Perusparannusprojekti jatkuu ainakin ensi vuoteen saakka.

Eniten hajalalaisia närästää se, ettei melua aiheuttavasta toiminnasta ole tiedotettu paikallisille ihmisille.

– Meluilmoituksessa kerrotaan, että työstä informoidaan kiinteistökohtaisesti jaettavalla tiedotteella sekä lähialueen lehdissä. Tiedotetta ei ole näkynyt, eikä liioin lehti-ilmoituksiakaan, Laiho ihmettelee.

Ely-keskuksen nettisivuilta käy ilmi, että työvaiheista meluavin on sepelinlastaus pyöräkuormaajalla, jossa ensimmäiset sepelilastit lastataan tyhjään vaunuun. Yksi sepelinlastauspaikoista on nimenomaan Hajalassa Hajalantiellä.

– Asun itse useamman sadan metrin päässä lastausalueelta, mutta silti voin laskea öisin, kuinka monta kuormaa lastataan, Laiho toteaa.

Hän nostaa esille ongelman, joka syntyy sepelin ajosta.

– Sepeliä ajetaan traktoreilla kohti Paimiota, mutta kuormia ei ole peitetty. Traktorit varistavat sepeliä Vanhalle Turuntielle, mistä koituu ongelmia moottoripyöräilijöille ja muullekin liikenteelle. Isot sepelipalat voivat rikkoa esimerkiksi tuulilaseja tai suistaa kaksipyöräisen tieltä, Laiho varoittelee.

– Ylipäätään meitä hajalalaisia ihmetyttää töiden hallinta ja valvonta, hän lisää.

Laiho kuitenkin painottaa, etteivät paikalliset asukkaat vastusta rantaradan perusparannustöitä.

– Päinvastoin. Mielestämme olisi vain ollut asiallista ilmoittaa, että tällaisia töitä tullaan tekemään, hän kiteyttää.

Silja Pohjolaisen koti sijaitsee Vanhan Turuntien varrella, noin 40 metrin päässä junaradasta.

– Lastausalueen välittömässä läheisyydessä emme asu, mutta soranajo ja vilkastunut liikenne aiheuttaa runsaasti meluhaittaa, Pohjolainen sanoo.

– Tilanne oli silloin pahin, kun betonisia ratapölkkyjä vaihdettiin. Työt jatkuivat läpi yön, hän mainitsee.

Ely-keskuksen meluilmoituspäätöksestä käy ilmi, että työaika on arkisin keskiyöstä iltapäiväviiteen ja iltakahdeksasta keskiyöhön. Lauantaisin töitä tehdään iltakymmenestä aamukahdeksaan ja sunnuntaisin iltakymmenestä aamuyhdeksään.

Meluilmoituksen vireilläolosta ilmoitettiin toukokuussa sähköpostitse Salon, Paimion ja Kaarinan ympäristönsuojelutoimen viranhaltijoille. Samassa yhteydessä pyydettiin myös lausunnot asiasta.

Hajalassa ihmetyttää sekin, ettei Salon kaupunki antanut asiasta minkäänlaista lausuntoa.

– Paimiossa toimittiin tavalla, jolla meidän mielestämme olisi pitänyt toimia täälläkin, Jari J. Laiho toteaa.

Paimion kaupungin ympäristönsuojelusihteeri esitti viranhaltijalausunnossaan, että vaikutusalueen asukkaille etukäteen tiedottaminen on ehdottoman välttämätöntä, jos työstä aiheutuvia meluhaittoja ei pystytä ehkäisemään. Lausunnon mukaan toiminnanharjoittajan tulee tiedottaa asukkaita hyvissä ajoin, jotta asukkaat osaavat varautua meluhaittaan.

Paimion ympäristönsuojelusihteeri nosti erityisesti esille Paimion ratapihan alueen, jossa tehdään sepelin lastausta. Tällä alueella tulee panostaa mahdollisimman kattavaan tiedottamiseen, koska radan molemmin puolin on asuinalueita. Asukkaille jaettavassa tiedotteessa tulee olla ilmoitettuna toiminnanharjoittajan yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa ja puhelinnumero, jotta asukkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä toiminnanharjoittajaan.

Kun työn alkamisesta hämmästyneet hajalalaiset ottivat yhteyttä Salon ympäristönsuojeluun, oltiin sielläkin yhtä hämmentyneitä tilanteesta.

– He eivät olleet saaneet työnaloitusilmoitusta, Pohjolainen kertoo.

Pohjolainen toivoo, että pahin on jo takana.

– Työmaa liikkuu muutaman sadan metrin päivässä. Tänään perjantaina on ollut yllättävän rauhallista rekkaliikenteenkin osalta.

Hajalalaiset ovat silti huolestuneita Vanhan Turuntien vilkastuneesta liikenteestä.

– Lapsia emme uskalla laskea tielle kulkemaan. Tie on kapea, ja rekat kulkevat sitä aikamoista vauhtia, Pohjolainen valittelee.

Hänkin on närkästynyt epätietoisuudesta, joka varjosti työrupeaman alkua Hajalassa.

– Monet ovat sanoneet, että ratatöiden ajaksi olisi voinut järjestää vaikka lomamatkan. Kun mitään ei tiedotettu, mitään ei voinut suunnitellakaan.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Petri Hiltunen kertoo, että he ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja Hajalasta.

– Tällaisten töiden aikana ilmenee aina kaikenlaista. Aikataulu ei ole täysin pysynyt, mutta päivitettyä suunnitelmaa laaditaan, Hiltunen toteaa.

Hänen mukaansa tiedotusvastuussa on rakennus- ja maansiirtofirma GRK Rail Oy, joka toimii urakan toiminnanharjoittajana. Kyseinen firma on myös laatinut ely-keskukselle toukokuisen meluilmoituksen.

– Vastuuhenkilö kertoi minulle, että potentiaalisen melualueen kiinteistöille on jaettu tiedote kolme viikkoa ennen töiden alkamista, Hiltunen kertoo.

Kyseinen väite on ristiriidassa hajalalaisten näkemyksen kanssa.

– Olisiko kolme viikkoa ollut sitten liian aikaisin, jos asia onkin päässyt unohtumaan, Hiltunen pohtii.

Hänen mukaansa ely-keskus velvoittaa ilmoittamaan tulevasta meluhaitallisesta toiminnasta paikallisille kiinteistöille, sanomalehdille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

– Sen toiminnanharjoittaja on myöntänyt, että Salon ympäristönsuojeluviranomaisille asti tieto ei ole kulkeutunut. Ilmeisesti tiedote meni Salon kaupungin yleiseen jakeluun, ja täten syntyi informaatiokatkos, Hiltunen uumoilee.

Hän kertoo, että ely-keskus velvoittaa toiminnanharjoittajaa suorittamaan Hajalassa myös melumittauksia.

– Mahdolliset toimenpiteet ovat mitä luultavimmin vähissä, mutta edellytämme selvitystä toteutuskelpoisista meluntorjuntatoimista, Hiltunen sanoo.

– Lastauksen pudotuskorkeutta voinee esimerkiksi madaltaa, hän pohtii.

Salon ja Piikkiön välisen rataosuuden perusparannustyöt jatkuvat 30. syyskuuta asti.