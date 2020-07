Ruotsin keihästoivo Amb nousi ennätyksellään maailmantilaston kakkossijalle

Ruotsalaiskeihäänheittäjä Kim Amb rikkoi ennätyksensä lauantaina Saksan Zweibrückenissa järjestetyssä yleisurheilukilpailussa. Amb voitti miesten keihäskisan tuloksella 86,49, jonka hän heitti heti ensimmäisellä yrittämällään.

Tulos on Ambin uusi ennätys ja tämän vuoden toiseksi paras tulos maailmassa. Tilastokärki on Intian Neeraj Chopra, joka paiskasi 87,86 jo tammikuussa.

Ambin aiempi ennätys oli viime syyskuussa tehty 86,09. Mies kuvaili kuluvaa kautta uransa parhaaksi.

– Tämä tuntuu superhyvältä. Tunsin jo lämmittelyssä, että tänään voi tulla pitkä heitto, heinäkuun viimeisenä päivänä 30 vuotta täyttävä Amb sanoi.

Miesten keihäänheiton Ruotsin ennätys on vuodelta 1990. Tuolloin Patrik Boden heitti kepin lukemiin 89,10.

Saksalaistähti, vuoden 2017 maailmanmestari Johannes Vetter jäi ilman tulosta. Kilpailu oli Vetterille kesän ensimmäinen.

