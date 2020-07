Ruotsissa viranomaiset kehottavat kansalaisia tekemään etätöitä syksylläkin

Ruotsissa kansanterveysviranomaiset kehottavat ihmisiä jatkamaan syksyllä etätöiden tekemistä kotoa käsin silloin, kun se on mahdollista. Tavoitteena on rajoittaa koronatartuntojen leviämistä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tartuntojen leviäminen jatkunee syksyllä. Hän arvioi tartuntojen leviämisen olevan vähäistä, mutta on olemassa myös vaara, että tartuntamäärät voivat ryöpsähtää joissain osissa maata.

Tegnell arvioi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että tartuntapiikkejä voi olla erityisesti paikoissa, joihin virus ei ole vielä aiemmin ehtinyt levitä niin paljon.

STT

