Saarikolla hyvät asetelmat

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni saa haastajan, kun kansanedustaja Annika Saarikko tavoittelee puheenjohtajuutta syyskuun puoluekokouksessa. Saarikko palaa vanhempainvapaalta tiede- ja kulttuuriministeriksi ensi viikolla.

Keskustassa on toivottu kilpailua puheenjohtajuudesta, ja Saarikko on ollut yksi ennakkosuosikki tehtävään. Viime vuonna hän kieltäytyi ehdokkuudesta perhesyiden vuoksi.

Oripäässä asuva Annika Saarikko on vahva keskustavaikuttaja Varsinais-Suomesta. Hänellä on laajaa kannatusta, ja keskustan kentällä on toivottu hänen lähtevän puheenjohtajakisaan mukaan.

Odotusten mukaisesti Saarikko kertoi lähtevänsä ehdokkaaksi. Päätös ei hänen mukaansa ollut kuitenkaan helppo, vaan sen miettimiseen kului koko kesä.

Saarikko kertoi arvostavansa Katri Kulmunia ja tuntevansa suurta myötätuntoa hänen ministerieroon johtaneesta tilanteestaan. Saarikko kertoi Kulmunille omasta ratkaisustaan etukäteen.

Jos puheenjohtajakisaa on keskustassa toivottu, niin nyt sellainen on luvassa. Istuva puheenjohtaja Kulmuni on kiertänyt ahkerasti kentällä tapaamassa keskustaväkeä. Hän hakee jatkopestiä tosissaan.

Kulmunin valintaa varjostaa ministerieroon johtanut koulutuskohu. Vielä enemmän istuvan puheenjohtajan suosiota syö keskustan heikko kannatus. Puolueen kannatus on jumittunut historiallisen alhaisiin lukemiin, kun samaan aikaan hallituskumppani SDP on noussut gallupkärkeen.

Suosittu Saarikko lähtee vaaleihin hyvistä asetelmista, joten lyhyeksi jäävä kampanja-aika tuskin aiheuttaa ongelmia.

Annika Saarikko ei halua ottaa valtiovarainministerin salkkua, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi. Hän toivoo, että Matti Vanhanen hoitaa tätä tehtävää niin pitkään kuin itse katsoo sen mahdolliseksi.

Samalla Saarikko korosti sitoutumista hallitustyöhön ja antoi tukensa pääministerille. Tosin hän muistutti, että keskustan hallitustyölle asettamat kynnyskysymykset ovat edelleen voimassa.

Keskustan menestymisen ratkaisee Saarikon mielestä, onko keskusta suomalaisille uskottava vaihtoehto. Hän luonnehti puoluetta kahdella sanalla: maanläheinen ja maltillinen.