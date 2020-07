Salolaistunut taiteilija nauttii metsän rauhasta – Juha Joron kuvataidetta Teijon Masuunissa

Kuvataiteilija Juha Joron (s. 1957) Metsät huoneet -näyttely avautui eilen Teijon Masuunissa.

Näyttely sisältää erilaisia maisemakuvauksia metsästä. Joron teokset ovat tummanpuhuvia, mutta niissä korostuvat yksityiskohdat, syvyystasot ja metsämiljöön seesteinen hiljaisuus.

– Kuvaan teoksissani erilaisia polkuja. Polut vievät valosta varjoon ja päinvastoin, Joro kiteyttää.

– Metsän huoneissa ihminen voi olla itsekseen ja kokea, miltä luontokokemus parhaimmillaan tuntuu, hän tunnelmoi.

Esillä olevat työt ovat valokuvia ja fotopolymeerivedoksia. Aiemmin graafikkona rutinoitunut Joro on löytänyt valokuvauksen vasta myöhemmällä iällä.

– Olen kyllä käsitellyt valokuvia jo pitkään, mutta vapaata valokuvausta olen harrastanut huomattavasti lyhyemmän ajan, hän täsmentää.

1980-luvulla yleistynyt foto-polymeerigrafia on Jorolle menetelmänä jo vanha tuttu. Fotopolymeeritekniikassa valokuva tulostetaan kirkkaalle positiivifilmille, jonka avulla kuva-aihe valotetaan ultraviolettivalolla polymeerilaatalle. Tämän jälkeen laatta kehitetään vesiliuoksessa. Paino- eli vedostustyö tehdään samoin kuin perinteisessä taidegrafiikan syväpainossa.

– Pidän tärkeänä sommittelua, ovat kyseessä sitten piirrokset, grafiikat tai valokuvat. Pyrin luomaan töissäni dynaamista jännitettä, Joro kertoo.

Metsäkuvaukset ovat esiintyneet Joron taiteessa jo pitkään.

– Mutta vaatii aikaa, että pääsee sinuiksi metsän kanssa. Kun lähden metsään, olen varannut reissuun useamman tunnin ja minulla on usein eväät mukana, taiteilija sanoo.

– Masuunin näyttelyteokset on kuvattu miltei tyystin Varsinais-Suomessa, Salon ja Turun seuduilla, hän lisää.

Värimaailman yksinkertaistaminen on ollut Jorolta tarkoituksellinen veto.

– Musta on ankara väri. Värillisyyden poistaminen tuo kuitenkin esiin teosten detaljeja ja luo omanlaistaan tunnelmaa.

Joro kritisoi kuvanmuokkaustrendiä, jossa luontokuvat terävöitetään äärimmilleen.

– Ihmisen katse tarkentuu yhteen kohteeseen samalla kun muu ympäristö sumenee. Siksi töissäni on varsin kapea syväterävyysalue, Joro perustelee.

Hän haluaa korostaa teoksissaan paikallisia valokohtia, vaikka ne ovatkin väriteemaltaan yksinkertaistettuja.

– Osassa töistä näkyy niin sanottu ”hiljainen valo”. Se erottuu parhaiten kuvista, joissa on tiheää puustoa. Tällöin valo kajastuu maahan yksittäisinä pisteinä, Joro toteaa.

– Yritän käydä metsässä eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. On merkittävää, kuinka paljon ympäristö elää ja muuttuu, hän miettii.

Helsinkiläissyntyinen Joro vaikutti pitkään Turussa. Hän toimi Turun Taidegraafikot ry:n puheenjohtajana yli kaksi vuosikymmentä (1990–2012).

Taiteen tekemisen lisäksi Joro opetti taidetta liki kolmenkymmenen vuoden ajan. Häntä työllistivät muun muassa Turun ammattikorkeakoulu, Turun Piirustuskoulu sekä useat kansalais- ja työväenopistot.

Viime vuonna Joro kuitenkin karisti Turun hiekat kengänpohjistaan ja muutti Saloon.

– Minulle myönnettiin viime vuonna valtion taiteilijaeläke, joten jäin pois ansiotöistä. Mikään ei enää sitonut minua Turkuun, hän kertoo.

Eläkkeelle jääminen ei ollut ainoa syy kotipaikkakunnan vaihdokseen.

– Turussa ei oikein tahdo olla työtiloja taiteilijoille. Barkerin vanhaa kutomotehdasta, missä on liki sadan taiteilijan työtilat ja esimerkiksi Turun Taidegraafikkojen verstas, ollaan muuttamassa loft-asunnoiksi. Se aiheuttaa turkulaisissa taidepiireissä katastrofin, Joro sivaltaa.

Lisäksi muuttamiselle oli positiivisempikin kannustin.

– Olen pitänyt erään salolaisneidon kanssa yhtä nyt pari vuotta, Joro paljastaa.

Hän asuu nykyään Toijalanmäellä entisessä navetassa

– Rakennuksen yläkerta on kunnostettu, ja säilytystilaakin on. Minulle on kertynyt liki neljäkymmenvuotisen urani aikana varsin suuret teosvarastot, Joro naurahtaa.

Eräänlainen ympyrä sulkeutui, kun Joro muutti Halikkoon. Hänen taidettaan oli nimittäin ensi kerran näytillä julkisesti vuonna 1983, ja paikkana oli silloin Halikon kirjasto.

– Tuo olikin päässyt minulta unohtumaan! Muistaakseni esillä oli silloin opiskeluaikaisia puupiirroksiani, Joro muistelee.

Viime vuosi oli Jorolle hyvin vaikea. Hän sai pahan aivoverenvuodon, mutta on sittemmin kuntoutunut hämmästyttävän hyvin.

– Heräsin eräänä aamuna hiukan huonovointisena. Ajoin itse Tyksin päivystykseen, ja minut otettiin heti osastolle.

– Lääkäri kertoi minulle tilanteestani. Hän sanoi, että jos minua ei leikata, kuolen. Hän lisäsi, että voin kuitenkin kuolla myös leikkauksen aikana. Sanoin, että leikatkaa nyt ihmeessä! Joro muistelee.

Aivoverenvuoto pysäytti. Joro eli vuoden sumussa ja kärsi depressiivisyydestä.

– Neurologi sanoi, että jos olisin jäänyt potemaan huonovointisuutta kotiin, se olisi todennäköiseni ollut viimeinen tekoni.

Kulunut koronajaksokaan ei ole ollut ilontäyteinen.

– Korona aiheutti suoranaista ahdistusta. Koska kuulun riskiryhmään, en voinut tavata juuri ketään. Työni on itsenäistä ja viihdyn omillani, mutta kun yksinäisyys on pakotettua, se ei ole mukavaa.

– Luovaa työtä on vaikeaa tehdä paineen alla, Joro toteaa.

Masuunin näyttely sovittiin vuodenvaihteessa, ja Joro aloitti valmistelut välittömästi.

– Koronan sydänaikana valmisteluihin tuli kahden ja puolen kuukauden tauko. En yksinkertaisesti pystynyt keskittymään.

Nyt tilanne näyttää jo huomattavasti positiivisemmalta. Kokenut taiteilija jaksaa edelleen innostua työnteosta.

– Kun pääsen flow-tilaan, näen asioita, jotka normaalisti sivuuttaisin. Yksi inspiraation lähde tuottaa lukuisia lisää, Joro päättää.

Juha Joron Metsän huoneet -näyttely Teijon Masuunin Galleriassa 30.8. saakka. Avoinna 16.8 asti su–to klo 11–16 ja pe–la klo 11–17. Avoinna 17.8–30.8. to–su klo 11–16.