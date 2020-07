Salosta ja Somerolta tuki Annika Saarikolle

Salon keskustan puheenjohtaja Johanna Riski ja Someron keskustan puheenjohtaja Tero Pirttilä tukevat Annika Saarikkoa puolueen puheenjohtajaksi.

Kun Saarikko torstaina ilmoitti asettuvansa ehdolle puheenjohtajaksi, Riskin ensimmäinen ajatus oli, että tulihan se sieltä.

– Uskon, että Varsinais-Suomen piirin alueella on odotettu kovasti päätöstä ja valtaosa keskustalaisista on piirin tasolla helpottunut. Annika on maakunnan kansanedustaja ja ministeri ja hänen vahvuutensa on uskomaton kyky viestiä.

Riski olisi ymmärtänyt myös Saarikon kielteisen päätöksen.

– Hänellä on perhe ja pienet lapset. Tämä on kova päätös.

Riski on varma, että puheenjohtajavaalista tulee jännittävä.

– Tässä kohdassa kannatusta keskusta ansaitsee vaalin. On tärkeää, mihin suuntaan puoluetta lähdetään viemään. Itse kaipaan puolueeseen raikkautta ja rohkeutta.

Someron keskustan puheenjohtaja Tero Pirttilä pitää Annika Saarikon ratkaisua odotettuna pitkän spekuloinnin päätteeksi.

– On aina hyvä, kun ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Puoluekokous on lähellä, joten on yllätys, jos joku ehdokas tulee vielä, hän sanoo.

Pirttilä asettuu tukemaan Saarikkoa, ja hän olettaa, että Saarikolla on vankka tuki Varsinais-Suomessa. Vahvuuksia on useita.

– Hänellä on pitkä kokemus puolueessa ja hän on esiintymiskykyinen ihminen.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin eroprosessin tapahtumat jättivät Pirttilälle pahan maun.

– Hän olisi voinut toimia tilanteessa paremminkin.