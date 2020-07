Sampo kertoo käyvänsä keskusteluja brittiläisen vakuutusyhtiön ostamisesta

Vakuutusyhtiö Sampo kertoo käyneensä keskusteluja brittiläisen vakuutusyhtiön Hastings Groupin ostamisesta. Sammon mukaan mahdollisen ostotarjouksen tekeminen ei kuitenkaan ole varmaa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan mahdollisen tarjouksen arvo on 1,5 miljardia puntaa eli 1,65 miljardia euroa. Hastingsin markkina-arvo on 1,1 miljardia puntaa.

Sampo kertoo harkinneensa maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista. Sampo uskoo, että mahdollisesti toteutuva Hastingsin osto voi olla houkutteleva mahdollisuus tavoitteen edistämiseksi.

Suomalaisyhtiö käy keskusteluja Hastingsin suuromistajan Rand Merchant Investment Holdingsin (RMI) kanssa. RMI omistaa Hastingsista noin 30 prosenttia. RMI on eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö.

Sammon ja RMI:n on julkistettava viimeistään 26. elokuuta vakaa aikomus tehdä tarjous Hastingsista tai tiedotettava, että ne eivät aio tehdä kyseistä tarjousta. Määräaikaa voidaan pidentää.

Hastingsilla on noin 2,85 miljoonaa asiakasta, ja se työllistää noin 3 300 ihmistä. Vuonna 2019 yhtiön bruttovakuutusmaksutulo oli 962 miljoonaa puntaa eli noin miljardi euroa.

Vuonna 1996 perustetulla Hastingsillä on toimipaikat Bexhillissä Sussexin kreivikunnan rannikolla, Leicesterissä, Gibraltarilla ja Lontoossa.

Hastings panostaa digitaalisuuteen

Hastingsin mukaan yhtiö panostaa digitaalisuuteen ja uuden teknologian käyttöönottoon. Yhtiö tarjoaa Britanniassa auto-, polkupyörä- ja kotivakuutuksia.

Gibraltarilla toimiva tytäryhtiö Advantage Insurance toimii puolestaan vakuutusmeklarina. Vakuutusmeklari eli vakuutuksenvälittäjä on henkilö tai yritys, joka ammattimaisesti välittää useille vakuutuksenottajille useiden toisistaan riippumattomien vakuutusyhtiöiden vakuutuksia. Toimintaan liittyy riskienhallintaa.

Sammon osake putosi Helsingin pörssissä 2,3 prosenttia. Mahdollisesta kaupasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.

STT

