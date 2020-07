Saudi-Arabiassa alkaa koronaviruksen vuoksi tiukasti rajoitettu hajj-pyhiinvaellus – osallistujia sallitaan enintään 10 000

Muslimien hajj-pyhiinvaellus alkaa tänään Mekkassa Saudi-Arabiassa. Tapahtumaan saa osallistua tänä vuonna enintään 10 000 Saudi-Arabiassa tällä hetkellä oleskelevaa ihmistä, tapahtumaa järjestävät viranomaiset kertovat. Osallistujien täytyy olla alle 65-vuotiaita, joilla ei ole kroonisia sairauksia.

Noin 30 prosenttia osallistujista on Saudi-Arabian kansalaisia ja loput ovat ulkomaalaisia, jotka ovat saapuneet maahan pyhiinvaellusta varten.

Tavallisesti hajjiin osallistuu noin 2,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa kaikkialta maailmasta.

Koronaviruspandemian kanssa painiva Saudi-Arabia asetti Mekkaan saapuneita pyhiinvaeltajia karanteeniin ennen ankarasti rajoitetun hajjin alkamista. Tapahtumaan valituilta osallistujilta mitattiin ruumiinlämpöä säännöllisesti, kun heitä alkoi saapua paikalle Mekkaan viime viikonlopun aikana. Kaikille osallistujille tehtiin myös koronavirustesti, ennen kuin he saivat luvan matkustaa Mekkaan.

Kaaban kiveen on kielletty koskemasta tartunnan välttämiseksi

Saudi-Arabian valtionmedian kuvamateriaalissa on näytetty, kuinka pyhiinvaeltajien matkatavaroita desinfioitiin, ja kuinka heille asennettiin elektronisia seurantapantoja ranteisiin paikantamista varten.

Viranomaiset ovat kieltäneet pyhiinvaeltajia koskettamasta pyhiinvaelluskohteessa Kaaban kiveä, jotta mahdolliset koronavirustartunnat saataisiin estettyä mahdollisimman hyvin. Kaaban kuution muotoisessa pyhässä rakennuksessa sijaitseva Kaaban kivi on hopeisella kehyksellä koristeltu kivi, jota pyhiinvaeltajat normaalisti pyrkivät koskettamaan kiertäessään rakennusta seitsemään kertaan.

Pyhiinvaellusta järjestävät tahot kertovat myös pystyttäneensä lukuisia terveydenhuollon pisteitä sekä tuoneensa paikalle siirrettäviä klinikoita ja ambulansseja pyhiinvaeltajia varten. Hajjiin osallistuvien täytyy noudattaa turvaetäisyyksiä sekä käyttää kasvomaskeja.

Tapahtuman jälkeen kaikkien osallistujat asetetaan uudelleen karanteeniin Saudi-Arabian koronatilanteen vuoksi. Maassa on vahvistettu kaikkiaan lähes 270 000 koronatartuntaa.

