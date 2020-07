Seattle julkisti uuden NHL-joukkueensa nimen

Seattlen tulevan jääkiekon NHL-joukkueen nimeksi tulee Seattle Kraken. Seura julkisti nimen torstaina uuden areenansa rakennustyömaalla järjestetyssä tilaisuudessa.

Seattle Kraken aloittaa NHL:ssä kaudella 2021-22 liigan 32:ntena joukkueena.

Kraken on myyttinen mustekalaa muistuttava merihirviö. Nimellä halutaan korostaa merenkulun merkittävää asemaa Seattlen kaupungille. Joukkueen visuaalista yleisilmettä hallitsee turkoosi väri.

Seuraorganisaatio kyseli nimiehdotuksia myös yleisöltä, ja kertoi saaneensa yhteensä tuhat erilaista ehdotusta.

Washingtonin osavaltiossa sijaitsevassa Seattlessa ei ole ollut aiemmin NHL-joukkuetta. Uuteen joukkueeseen on kuitenkin kohdistunut suurta innostusta, ja kausikorttien odotuslistalla on jo noin 40 000 ihmistä.

Joukkue pelaa kotiottelunsa samalla areenalla, jolla koripallon entinen NBA-joukkue Seattle SuperSonics aikanaan pelasi. Areenaa ollaan kuitenkin rakentamassa käytännössä kokonaan uudelleen.

Krakenin GM on Ron Francis, joka hoiti aiemmin samaa tehtävää Carolina Hurricanesissa.

NHL:n edellinen laajennusjoukkue oli lasvegasilainen Vegas Golden Knights, joka aloitti pelit syksyllä 2017 ja eteni Stanley cupin finaaleihin heti ensimmäisellä kaudellaan.

https://www.nhl.com/video/seattle-announcement/t-277350912/c-68745203

STT

