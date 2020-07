Someron perusturvajohtaja vaihtaa hallinnon asiakastyöhön

Someron perusturvajohtajana vuodesta 2011 työskennellyt Taru Nordlund jättää virkansa. Nordlund siirtyy tekemään sosiaalityötä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään. Nordlund asuu itse Tammelassa.

Nordlund kertoo siirtymisen syyksi halun rauhoittaa työtahtiaan.

– Perusturvajohtajan työssä on enemmän tai vähemmän aina töissä. Sitovuus on osa tätä työtä. Pitkän harkinnan jälkeen olen päätynyt siihen, että hiljennän työtahtiani.

Nordlund huomauttaa ajatelleensa päätöstä tehdessään myös lastaan. Nordlund on yksinhuoltaja.

– Haluan, että lapseni näkee muutakin kuin äidin istumassa koneellaan. Nyt ovat myös kesät olleet niin kiireisiä, että en ole moneen vuoteen pitänyt kunnon kesälomaa. Tältä kesältä peruutin loman kokonaan koronan takia.

Nordlund jättää työnsä Somerolla elokuun puolenvälin jälkeen. Forssassa hän tulee tekemään nimenomaan sosiaalipuolen asiakastyötä.

– Asiakastyöhön minut on koulutettu ja sitä myös kaipaan. Somerolla hallinto on vienyt ajan niin, että asiakastyötä on ollut hyvin vähän. Tämä työ oli toisaalta hyvin mielenkiintoista, mutta aikansa kutakin, Nordlund toteaa.