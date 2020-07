Suomessa kahdeksan uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu vuorokauden aikana kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 388.

Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä tartuntoja on todettu 2 769, Espoossa 842 ja Vantaalla 906.

Turussa on tähän mennessä todettu 213 koronavirustartuntaa. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että Turussa on todettu viimeisen viikon aikana yhtä paljon uusia tartuntoja kuin Helsingissä.

HS:n keräämän tietokannan mukaan uudet tartunnat keskittyvät tällä hetkellä etenkin Turkuun ja pääkaupunkiseudulle.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Perjantain tietojen mukaan Suomessa sairaalahoidossa on neljä ihmistä. Yksikään heistä ei ole tehohoidossa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa tähän mennessä yhteensä 329.

