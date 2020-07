Suomessa todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa ja yksi virukseen liittyvä kuolema

Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa tähän mennessä yhteensä 329.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi neljä ihmistä. Yksikään heistä ei ole tehohoidossa.

Uusia koronavirustartuntoja on todettu vuorokauden aikana kahdeksan. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 380.

Suomen väestöön suhteutettuna koronavirustapauksia on sataatuhatta asukasta kohden 133.

Parantuneita arvioidaan THL:n mukaan olevan noin 6 920, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne ihmiset, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta.

STT

