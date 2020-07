Suomessa viisi uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu vuorokauden aikana viisi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 393.

Tartuntoja on todettu tähän mennessä lähes yhtä paljon sekä naisilla että miehillä. THL:n mukaan tapauksista 50,4 prosenttia on todettu naisilla ja 49,6 prosenttia miehillä. Eniten tartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella, jossa tapauksia on vahvistettu tähän mennessä 5 399.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Perjantain tietojen mukaan Suomessa sairaalahoidossa on neljä ihmistä. Yksikään heistä ei ole tehohoidossa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa tähän mennessä yhteensä 329.

STT

Kuvat: