Suomi on vastaanottanut 16 turvapaikanhakijaa Kyprokselta, ryhmä koostuu yksinhuoltajaperheistä

Suomi on vastaanottanut maanantaina ensimmäisen turvapaikanhakijoiden siirron Kyprokselta, Maahanmuuttovirasto Migri kertoo Twitterissä.

Turvapaikanhakijoita on yhteensä 16, ja ryhmä koostuu viidestä yksinhuoltajaperheestä.

Migrin sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen kertoo STT:lle, että ryhmässä on yksinhuoltajaäitejä ja pieniä lapsia vauvoista lähtien. Lasten joukossa on sekä tyttöjä että poikia.

– Emme kerro tarkkoja kansalaisuuksia, koska kyseessä on sen verran pieni ryhmä, että suojelemme heidän yksityisyyttään ja turvallisuuttaan, Airiainen sanoo.

Turvapaikanhakijat ovat kuitenkin kaikki heikon turvallisuustilanteen maista.

Ryhmä on viety valtion vastaanottokeskukseen Joutsenoon.

Kaikille tulijoille tehtiin Kyproksella negatiivinen koronatesti, mutta ryhmä on ensimmäiset kaksi viikkoa karanteenimaisissa olosuhteissa varmuuden vuoksi.

– Sen jälkeen turvapaikkaprosessi alkaa samalla tavalla kuin kaikilla muillakin, Airiainen sanoo.

Seuraava ryhmä saapuu Kreikasta ensi viikolla

Suomen hallitus on sitoutunut ottamaan Välimeren maista yhteensä 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa. Pääasiallinen kohderyhmä ovat ilman huoltajaa olevat lapset. Järjestelyyn hyväksytään myös lapsia, joilla on jokin vakava terveysongelma sekä heidän lähiomaisiaan.

Sata ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa otetaan Kreikan pakolaisleireiltä. Lisäksi yhteensä 30 turvapaikanhakijaa otetaan Kyprokselta ja noin 26 Maltalta.

Seuraava Kyprokselta saapuvien ryhmä tulee olemaan ilman huoltajaa olevia lapsia. Airiaisen mukaan seuraava Kyproksen siirto on suunnitteilla, mutta tarkkaa päivää ei vielä ole tiedossa.

Ensi viikolla Kreikasta on tulossa seuraava noin 25 hengen ryhmä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä. Siirron tarkkaa päivää ei kerrota etukäteen.

Kaikkiaan Kyprokselta on tulossa vielä yksi ryhmä lisää ja Kreikasta kolme ryhmää. Maltalta saapuvien osalta ei vielä tiedetä, tulevatko he yhdessä vai useammassa erässä.

Siirrot ovat osa järjestelyä, jota EU-komissio koordinoi yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa. Siirrot toteutetaan yhteistyössä YK:n virastojen ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) kanssa.

