Susijengi peittosi selkeästi Viron maaottelussa Espoossa

Suomen miesten koripallomaajoukkue palasi nälkäisenä parketille ensimmäistä kertaa sitten helmikuun. Päävalmentaja Henrik Dettmannin valitsema ”2020-luvun Susijengi” raateli keskiviikkoiltana Espoossa Viron 97-76 (48-29).

Suomi oli teroittanut kyntensä valmistautumisleirillä Lohjalla ja raateli Viroa jo ensimmäisellä neljänneksellä 33-16. Nuori susilauma lähti mielellään mukaan Jukka Toijalan valmentaman Viron vauhtikorikseen, joskin nopeasti kävi selväksi, että kovemman tempon määrittää ennakkoasetelmista poiketen Suomi eikä Viro.

Toisaalta vauhti ja nuoruuden into toi mukanaan pisteiden mukana myös virheitä. Suomalaiset keräsivät sekä ensimmäisellä että toisella neljänneksellä seitsemän henkilökohtaista virhettä. Innokkuuden takana oli toki myös pitkä pelitauko.

– En muistanut edes, miltä pelipäivä tuntuu. Ihan aamutreeneistä asti oli innokas olo ja todella hauskaa oli pelata. Pelaaminen muistuttaa siitä miksi tätä tehdään, maaliskuun 11. viimeksi koripallopelin pelannut Henri Kantonen sanoi.

Suomen parhaat pistemiehet olivat A-maajoukkuedebyytissään onnistunut Remu Raitanen (15 pistettä), Topias Palmi (12) Elias Valtonen (12) ja Edon Maxhuni (10).

Outo lintu Kantonen

Suomen avauspisteet heitti komealla kolmosella Kantonen, joka avasi samalla oman pistetilinsä miesten maajoukkueessa. 22-vuotiaana ja kuukauden päästä 23 vuotta täyttävänä Kantonen osui joukkueen ikähaarukan keskelle. Suomen joukkueen keski-ikä on 22,3. Toista kertaa kokoonpanoon päässyt Kantonen on eräänlainen outo lintu muiden joukossa, sillä hänen uransa ei ole kulkenut HBA Märskyn ja nuorisomaajoukkueiden kautta.

– Koko ajan alkaa sujua yhteispeli paremmin. En ole pelannut melkein yhtään näiden (pelaajien) kanssa, ja varsinkin takamiehen paikalla on tärkeää tietää mitä jokainen haluaa tehdä. Vähän on vielä kemiat haussa, mutta etenkin esimerkiksi Eliaksen (Valtonen) kanssa alkoi peli rullaamaan, Kantonen summasi.

Omaa peliään Kantonen ei turhaan suominut.

– Se oli ihan hyvä suoritus ekaksi. Tossa oli paljon hyviä juttuja, ja ei voi olla liian ankara, kun ei ole 4,5 kuukauteen pelannut. Mielestäni saatiin kohtalaisen hyviä heittoja ja olen siihen takamiehen tyytyväinen, Kantonen sanoi.

Viro saa nopean revanssin

Yleisöäänestyksellä Korisliigan vuoden pelaajaksi viime kaudella valittu Kantonen jatkaa uraansa ranskalaisessa Aux-Mauriennessa. Hänen lentonsa Ranskaan lähtee 10. elokuuta. Sitä ennen Susijengi jatkaa valmistautumistaan kohti tulevia EM-karsintoja kohtaamalla torstaina Lohjalla Viron toistamiseen.

– Aion katsoa miten Viro puolustaa meidän kuvioita. Vaikka tehtiin 97 pistettä, niin löydän hyökkäämisestä paljon parannettavaa, Kantonen sanoi.

Keskiviikkona maajoukkuekasteensa saivat Daniel Dolenc, Tuukka Jaakkola ja Remu Raitanen. EM-karsintaurakka alkaa marraskuun lopulla.

STT

Kuvat: