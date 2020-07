Tanskan kansallismuseo luopuu eskimo-termistä – Museon edustaja: luopumisen tarpeellisuudesta ”ei epäilystäkään”

Tanskan kansallismuseo luopuu eskimo-termin käytöstä. Asiasta kertoo tanskalainen Kristeligt Dagblad.

Museon edustaja Martin Appelt perustelee päätöstä poistaa termi Eskimot ja Grönlanti -nimisestä näyttelystä sillä, että termi on monelle alueella asuvalle loukkaava.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että meidän on kansallismuseossa luovuttava eskimo-termin käytöstä, sillä monet ihmiset, jotka asuvat alueilla, joilta museo on kerännyt esineitä, pitävät sitä nykyään halventavana, Appelt sanoi lehdelle.

Appeltin mukaan näyttelyn termistöä ei voi suoraan vaihtaa eskimosta inuitiksi, sillä termistö vaihtelee eri arktisilla alueilla. Kanadassa ja Grönlannissa moni käyttää termiä inuitti, kun Alaskassa ja Siperiassa asuu jupikkien eri ryhmiä.

Näyttely on pysynyt suurelta osin muuttumattoman vuodesta 1992. Muun muassa grönlantilaisen Inuit Ataqatigiit -puolueen kansankäräjäedustaja Aaja Chemnitz Larsen on vaatinut sanasta luopumista.

Tanskassa jäätelönvalmistaja on jo aiemmin kertonut luopuvansa termin käytöstä. Toinen valmistaja on taas pitäytynyt termin käytössä.

Yleisradio kertoi viime kuussa, että Suomessa Eskimo-jäätelöpuikkojen valmistaja on pohtinut jäätelön nimen muuttamista.

