Tanskan prinssi Joachim sairaalaan aivoveritulpan vuoksi Ranskassa

Tanskan kuningattaren Margareetan nuorempi poika prinssi Joachim joutui myöhään perjantaina sairaalahoitoon Ranskan Toulousessa aivoveritulpan vuoksi, kertoi Tanskan hovi tiedotteessa lauantaina.

Toulousen yliopistonsairaalan hoitoon päätynyt prinssi joutui välittömästi leikkaukseen, joka hovin mukaan onnistui. Prinssin tilaa lauantaina kuvattiin vakaaksi.

Joachim on Tanskan kruunun perimysjärjestyksessä kuudentena vanhemman veljensä kruununprinssi Frederikin ja hänen lapsiensa jälkeen.

Joachim on suorittanut Ranskassa korkea-arvoisen Ecole Militaire -sotilasakatemian johtajakoulutuksen, josta hän valmistui kesällä. Koulutusjakson aikana hän on asunut perheineen Pariisissa.

STT

