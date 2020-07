Tanskan prinssi Joachimin tila on vakaa aivoveritulppaleikkauksen jälkeen

Tanskan prinssi Joachimin tila on vakaa hänelle tehdyn leikkauksen jälkeen, kertoi Tanskan hovi sunnuntaina. Kuningatar Margareetan nuorempi poika joutui myöhään perjantaina sairaalahoitoon Ranskan Toulousessa aivoveritulpan vuoksi.

Toulousen yliopistonsairaalan hoitoon päätynyt prinssi joutui välittömästi leikkaukseen. Hovi kertoi lauantai-iltana leikkauksen onnistuneen.

Uutistoimisto Ritzaun mukaan hovin viestintäpäällikkö Lene Balleby kertoi sunnuntaina tiedotteessa, että prinssi voi olosuhteisiin nähden hyvin. Viestintäpäällikön mukaan on vielä liian aikaista sanoa, kuinka pitkäksi aikaa prinssi jää sairaalahoitoon.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Joachim sairastui pian sen jälkeen, kun hän oli antanut haastattelun paikalliselle lehdelle. Prinssiä haastatelleet ranskalaistoimittajat olivat kuvailleet haastattelutilannetta ”rentoutuneeksi”.

AFP:n mukaan hovi myös tarkensi sunnuntaina tanskalaismedioiden tietoja. Aiemmin kerrottiin, että prinssi olisi lennätetty sairaalaan helikopterilla, mutta hovin mukaan hänet vietiin hoitoon ambulanssilla. Matkaa sairaalaan kerrotaan olleen 130 kilometriä.

Asunut perheineen Pariisissa

51-vuotias Joachim on suorittanut Ranskassa korkea-arvoisen Ecole Militaire -sotilasakatemian johtajakoulutuksen, josta hän valmistui kesällä. Koulutusjakson aikana hän on asunut perheineen Pariisissa.

Kesäkuussa Tanskan puolustusministeriö ilmoitti, että prinssin on määrä toimia syyskuun alusta lähtien Tanskan Pariisin-suurlähetystössä maan uutena puolustusattaseana.

Joachimilla on yhteensä neljä lasta. Lapsista kaksi on hänen edellisestä avioliitostaan, ja kaksi lapsista on prinssin nykyisestä avioliitosta prinsessa Marien kanssa.

Kuningatar Margareeta on toivonut, että kuninkaallisen perheen annettaisiin olla rauhassa prinssin toipuessa.

Joachim on Tanskan kruunun perimysjärjestyksessä kuudentena vanhemman veljensä kruununprinssi Frederikin ja hänen lapsiensa jälkeen.

