Tokion olympialaisten nokkamies väläytti yleisömäärän rajaamista

Tokion kesäolympialaisten toimitusjohtaja Toshiro Muton mukaan kisojen yleisömäärää saatetaan rajata tartuntojen leviämisen estämiseksi. Olympialaiset piti järjestää tänä vuonna heinä-elokuun taitteessa, mutta koronaviruksen vuoksi ne lykättiin ensi vuoteen.

Kisojen pitäisi alkaa ensi vuonna 23. heinäkuuta, mutta globaalin pandemian pitäisi olla tuolloin jo kurissa niin, että kisat voidaan järjestää.

Muto kertoi suunnitelmista BBC:lle ja alleviivasi, että keskusteluja perumisesta ja uudesta lykkäämisestä ei ole käyty.

– Kaikkien tulisi keskittyä siihen, että tapahtuma järjestetään ensi vuonna. Olemme samalla sivulla, Muto sanoi.

Hänen mukaan Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) johtaja Thomas Bach ei ole tutkinut vaihtoehtoa siitä, että kisat käytäisiin tyhjien katsomoiden edessä. Bach on kuitenkin myöntänyt, että normaalia pienemmät yleisömäärät ovat mahdollisia.

– Hän voi ajatella rajoitettua määrää katsojia ottaen täysin huomioon sosiaalisen etäisyyden, Muto sanoi.

– Meidän täytyy rakentaa ympäristö, missä ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Urheilijat ja KOK-perhe voivat vaatia testausta ennen ja jälkeen Japaniin saapumisen, ja tarvitsemme vahvan lääketieteellisen järjestelmän majoitus- ja kuljetussuunnitelman ympärille, Muto jatkoi.

Tällä hetkellä Japani estää maahan saapumisen yli sadasta maasta, jotta koronavirus saataisiin kuriin. Muton mukaan on turhan optimistista ajatella, että kaikki rajoitukset olisivat vuoden päästä poissa. Kisajärjestäjän on sen sijaan mietittävä uusia tapoja tapahtuman toteuttamiseen.

STT

Kuvat: