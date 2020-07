Tutkija: Trump käyttää liittovaltion joukkoja Portlandin mielenosoittajien kurmottamiseen osana uutta vaalistrategiaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on viime aikoina käyttänyt liittovaltion joukkoja poikkeuksellisella tavalla Oregonin Portlandissa, jossa vailla tunnuksia toimineet joukot ovat käyttäneet kovia otteita mielenosoittajia vastaan ja ottaneet heitä kiinni ilman selityksiä. Osansa kyynelkaasusta sai myös kaupungin demokraattipormestari Ted Wheeler, joka on syyttänyt Trumpia ”kaupunkisodankäynnistä”.

Liittovaltion viranomaisia ollaan lähettämässä myös Chicagoon ja New Mexicon Albuquerqueen.

Mustien oikeuksien puolesta mieltä osoittavia kovat otteet tuskin ainakaan rauhoittavat. Mistä siis on kyse?

Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan Maria Annalan mukaan joukkojen käytössä on kyse muutoksesta Trumpin vaalistrategiassa. Annala arvioi, että Trump joutui hylkäämään talouden hyvään tilaan nojanneen vaalistrategiansa sen jälkeen, kun koronaviruspandemia vei työt kymmeniltä miljoonilta amerikkalaisilta ja vaaleihin on sunnuntaina aikaa enää sata päivää.

– Nyt hän tarvitsee uuden viestin. Kun George Floydin kuoleman jälkeen käynnistyi mielenosoituksia, joiden yhteydessä oli myös mellakointia, Trump ryhtyi rakentamaan kampanjaansa tällaisen lain ja järjestyksen kampanjaviestin ympärille, ja tämä on selvästi osa sitä, hän kertoo.

George Floyd oli tummaihoinen amerikkalainen, joka kuoli Minneapolisissa poliisin käsissä tasan kaksi kuukautta sitten. Hänen kuolemansa käynnisti mielenosoitusten aallon ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa.

Kyseessä pelon luomista

Trumpin kannattajien joukosta löytyy paljon ihmisiä, joilla on rasistisia tai piilorasistisia asenteita. Heidän kannaltaan voi tuntua hyvinkin uhkaavalta ja pelottavalta, kun mustien oikeuksien puolesta mieltä osoittavat ihmiset, joista monet ovat ei-valkoisia, Annala selittää.

– Trump luo sellaista kuvaa, että tämä musta liikehdintä on väkivaltaista ja vaarallista ja ruokkii siten ihmisten pelkoja. Samaan aikaan hän pyrkii näyttäytymään vahvana johtajana, jotta syntyisi vaikutelma, että hänet täytyy pitää vallassa tai katujen olosuhteet alkavat muistuttaa sotatilaa.

Annala uskoo, että joukkojen Portlandiin lähettämisen ja siitä seuranneen tilanteen kiristämisen taustalla on huolellista puoluepoliittista harkintaa. Portland on hyvin arvoliberaali, demokraatteja kannattava alue, jolla Trumpin kannattajia ei asu kovinkaan paljon.

– Sillä saadaan luotua tätä vastakkainasettelua, jonka mukaan demokraatit ovat lepsuja antaessaan mellakoinnin jatkua eivätkä saa näitä ihmisiä kuriin, joten tarvitaan Trumpia pitämään ihmiset turvassa.

Jakolinja medioiden seuraamisessa

Osaltaan Trumpin strategia hyödyntää sitä, että yhdysvaltalainen media on hyvin puoluepoliittisesti jakautunutta ja ihmisten puoluekanta vaikuttaa suuresti siihen, mitä tiedotusvälineitä he seuraavat.

– Kun Trumpilla on selkeä agenda, hän voi luottaa siihen, että oikealle kallellaan olevat ja puhtaan oikeistolaiset viestimet tukevat sitä agendaa esimerkiksi maalaamalla tästä Portlandin tilanteesta sellaisen kuvan, että se on hirveä sotatanner. Objektiivisemman ja vasemmalle kallellaan olevan median mukaan mielenosoitukset ovat rauhallisempia, ja vaara syntyy nimenomaan siitä, että Trumpin joukot käyttäytyvät epäilyttävästi, Annala sanoo.

Koska Yhdysvallat on niin valtava maa, suuri osa ihmisistä on vailla omakohtaista tietoa tilanteesta, jolloin mielikuvat muodostuvat pääosin median kautta.

Ratkaisevaa on se, mikä toimii

Piirioikeuden tuomari linjasi perjantaina, että Oregonin osavaltio ei voi väliaikaisen lähestymiskiellon avulla estää liittovaltion joukkojen toimintaa osavaltion alueella. Annalan mukaan linjaus voi madaltaa Trumpin kynnystä käyttää vastaavia keinoja muualla, jos siihen nähdään syytä.

– Näyttää siltä, että tämä voi olla Trumpilta tällainen testi, jossa kokeillaan, miten ihmiset reagoivat tähän poliittisesti ja käytännössä, pystyykö näin toimimaan ja meneekö se läpi, hän kertoo.

– Eri asia on, onko se hyödyttänyt Trumpia poliittisesti siinä määrin, että hän haluaisi jatkaa tällä linjalla.

Tällä viikolla Trump kertoi, että viranomaisia lähetetään myös Chicagoon ja New Mexicossa sijaitsevaan Albuquerquehen osana niin sanottua Operaatio Legendaa. Missourin Kansas Cityyn lähetettiin aiemmin 200 liittovaltion viranomaista. He lähtevät rauhanomaisemmin tavoittein kuin Portlandissa, mutta Chicagon ja Albuquerquen demokraattipormestarit ovat vastustaneet operaatiota.

– Trump testaa selvästi tällaista vähemmän hyökkäävää strategiaa, jossa lähetettävät ihmiset eivät yritä tukahduttaa protesteja. Voi olla, että hänen kannaltaan tällainen vähemmän kiistanalainen strategia osoittautuu poliittisesti toimivammaksi ja hän jatkaa ennemmin sitä kuin tätä Portlandin tyyppistä strategiaa, Annala sanoo.

– Uskon, että koska nämä ovat selkeitä vaalivuoden tekoja, niiden vaikutuksia Trumpin suosioon varmasti tutkitaan hänen kampanjansa sisällä ja katsotaan, ovatko nämä hyviä strategioita.

